Чому Валерій Кондратюк працює на «клан Кацуб» і Шарія?

Дивні речі кояться в нашій вітчизні. Всі ми зараз спостерігаємо, як так звана «Партія Шарія» намагається переслідувати Президента Зеленського. Методи використовуються абсолютно брудні. Від побиття членів власної «партії» і звинувачення в цьому Офісу Президента. До банального переслідування під час візитів і прес-конференцій. Всім також відомо, що спонсорують Шарія російські спецслужби, a також «клан Кацуб». Це сімейка масштабних разворовывателей коштів «Нафтогазу», a також учасники афери під назвою «вишки Бойка». Молодшого Кацубу в свій час саджали два рази. Обидва рази він відкуповувався, a також, за завданням тодішнього генпрокурора Луценко брав участь у так званій «спецоперації» проти Міхеїла Саакашвілі. Зокрема, Кацуба-молодший забезпечував контакт c представником Курченко. Кацуба-молодший також купив документи псевдо-партії «Об’єднана Україна» і перейменував її в «Партію Шарія», яку зареєстрував у Харкові. Крім того, Олександр Кацуба включив до списку партії під №11 свою дружину Тетяну Гузенко, з якою Кацуба фіктивно розлучився у зв’язку з кримінальним переслідуванням і можливою конфіскацією майна. Також під №14 включив свою матір Наталю Гордієнко. Керівник партії Анатолій Шарій останні кілька років працював диктором у медіа-проекті, створеному за рахунок Андрія Клюєва. Також Шарій отримував гроші за рекламу депутатів у відео на своїй YouTube каналі. Один з нинішніх депутатів замовив Шарію прочитати текст за 15 тис. доларів і зробив передоплату у розмірі 50%. Незабаром депутат поцікавився, коли буде виконано замовлення. У відповідь Шарій відправив лист, пояснивши, що «ніхто не повинен дошкуляти його і вимагати назад гроші».

Загалом, зрозуміло, що клан Кацуб і зараз, і раніше фінансував антипрезидентську діяльність Шарія. І зараз ця діяльність активізувалась.

І ось тут з’ясовується один дуже дивний момент. У Кацуба є давні і віддані друзі з числа високопоставлених українських силовиків. На першому місці в цьому списку стоять … Валерій Кондратюк і Костянтин Бриль. А також – Андрій Мухатаєв. Зараз Кондратюк очолює Службу зовнішньої розвідки України. Мухатаєв найближчим часом також зайде в цю структуру.

Виходить дуже дивно. Глава української розвідки перебуває у близьких дружніх стосунках c кримінальним кланом, який фінансує відвертого ворога Президента Зеленського. Мало того, глава розвідки також планує взяти на службу в своє відомство ще одного близького друга цього клану – Андрія Мухатаєва. Так на кого насправді працює Кондратюк? На українську державу і Президента України? Або на його ворогів?

До речі, в світлі цієї інформації абсолютно очевидним стає сенс «спецоперації» щодо репортажу o віллі Шарія в Іспанії.

ДОСЬЄ: Все в сім’ю: як клан Кацуб влаштувався в нафтобізнесу України

Костянтин Бриль: брехня і золото запорізького генерал-губернатора. ЧАСТИНА 1

В тему: Непрацююча дружина головного розвідника Кондратюка зберігає в банках солідну суму

Російська ДРГ у вищих ешелонах влади України або Про виведених з ладу танках, фірмі “Агрінол”, нардепа Пономарьова, губернаторі Брилі, голові СБУ Грицаке і зраді Батьківщині

Олег Ігнатьєв, для «ОРД»

Підписуйтесь на наші канали в Telegram, Facebook і ЯндексДзен — Тільки нові обличчя з рубрики СКЛЕП!

Чому Валерій Кондратюк працює на «клан Кацуб» і Шарія? оновлено: 18 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0