Китай підготував ракету для запуску місії на Марс

Перша китайська місія на Марс націлена на виконання завдань з орбітального польоту, посадки на поверхню планети і пересування, а також на отримання наукових даних.

У Китаї доставили на стартовий майданчик космодрому Веньчан в острівній провінції Хайнань ракету-носій Чанчжен-5 Y4 (Великий похід-5 Y4 – ред.). Вона призначена для запуску першого китайського зонда на Марс, повідомило напередодні Сіньхуа.

Зазначено, що ракета вже встановлена у вертикальному положенні. Її запуск планується в кінці липня або на початку серпня, зазначив Китайське національне космічне управління (CNSA).

Майбутній запуск буде першим випадком, коли ракета-носій Чанчжен-5, яку вважають найбільшою досі ракетою-носієм в Китаї буде введена в практичну експлуатацію після трьох експериментальних запусків – йдеться в повідомленні.

Перша китайська місія на Марс Тяньвэнь-1 націлена на виконання завдань з орбітального польоту, посадки на поверхню планети і пересування по ній відразу в рамках однієї місії, а також на отримання наукових даних з дослідження Марса.

Нагадаємо, американське космічне агентство NASA повідомило, що вранці 30 липня відбудеться запуск ракети-носія Atlas V, який доставить на поверхню Марса марсохід Perseverance.