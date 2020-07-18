У Бердянську спалах інфікування COVID-19 у медиків

У Бердянську на підстанції екстреної медичної допомоги коронавірусна інфекція виявлена у 8 медиків.

Про це інформує Центр екстреної медичної допомоги Запорізькій області на своїй сторінці в Facebook.

«На сьогодні у 8 співробітників Бердянської підстанції ШМД — коронавірусна хвороба, яка підтвердження методом ПЛР», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що бригада швидкої надавала допомогу хворому, надалі з’ясувалося, що у нього був коронавірус. Спочатку заразився один співробітник, а від нього — всі інші.

Зараз хвороба у більшості співробітників швидкої Бердянська проходить без симптомів, вони перебувають на лікарняних.