Більше 700 дітей перетнуло Станицю Луганську для здачі ЗНО

В цьому році зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) почалося 25 червня з проведення тесту з математики і завершується 17 липня тестом з хімії.

Починаючи з 13 червня через, так звані «зелені коридори», КПВВ «Станиця Луганська» понад 700 дітей з супроводжуючими з непідконтрольною уряду України на території перетнули лінію розмежування для здачі ЗНО в українських школах, де діти навчалися дистанційно. Про це повідомляє гуманітарна місія «Проліску».

На КПВВ «Станиця Луганська» дітям та їх супроводжуючим робили експрес-тести на виявлення коронавирусной інфекції, щоб позбавити від необхідності проходити 14-денний режим самоізоляції з мобільним додатком «Дій вдома».

У «Проліску» також повідомили, що учні шкіл і діти з непідконтрольною уряду України території, які проходили дистанційне навчання у Станично-Луганському районі, проходили ЗНО у школі селища Широкий. Для них гуманітарним центром «Пролісок – Станиця Луганська» були передані захисні маски багаторазового використання.