США готують повторний карантин у 18 штатах

США розглядають можливість повторного введення карантину в 18 штатах на тлі набирає обертів другої хвилі коронавіруса, збільшила чисельність хворих до 3,5 мільйона чоловік.

Про це повідомляє CNN з посиланням на доповідь, підготовлену для робочої групи Білого дому по боротьбі з пандемією.

У 359-сторінковому документі адміністрації Дональда Трампа пропонується призупинити відкриття економік у штатах, які стали епіцентром нової спалаху, де фіксується більше 100 нових випадків на 100 тисяч населення за тиждень, а частка позитивних тестів перевищує 10%.

В «червону зону» за хоча ба одному з двох критеріїв потрапляють в тому числі Каліфорнія, створює 25% американського ВВП, а також Техас і Флорида, де, за словами мера Майамі Франсіса Сауреса, лікарні заповнені на 95%.

У цих штатах владі рекомендується закрити бари і фітнес-центри, заборонити зібрання більше 10 осіб, а також зобов’язати громадян носити маски.

Трамп продовжує рішуче виступати проти повернення в карантин, який залишив без роботи близько 30 мільйонів американців і коштував найбільшій економіці світу третини ВВП.

«Тепер, коли ми відкрилися і хочемо залишатися відкритими, ми залишимося відкритими.

Ми не закриваємося», — заявив Трамп на брифінгу в Білому домі раніше в цьому місяці.

Він додав, що влада збирається гасити «пожежі, як тільки вони з’являються».