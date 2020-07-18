Анатомія чуток: хабаровський переляк вдарить по виборах

Кремль змушений вести активну боротьбу на всіх фронтах — не допомогла навіть перемога на голосуванні по Конституції.

Проблем у влади в Росії відразу декілька. Зокрема, адміністрація президента ніяк не може вибрати наступника для відправленого в СІЗО екс-губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. При цьому є версія, що історію з хабаровським протестами Кремль гасить шляхом розкручування скандалу з харассментом серед співробітників ліберальних медіа. Ну а паралельно реалізується своєю чергою ще «доковидный» план фактичне скасування інституту виборів.

Хто, якщо не Фургал?

У Хабаровському краї тривають масові протести. Такого там не було навіть у позднесоветский період — люди виходять на мітинги з вимогами звільнити губернатора регіону Сергія Фургала, якого затримали за звинуваченням у вбивстві і навіть не одне. Здавалося б, якщо звільнення відбувається у форматі такої спецоперації, то все повинно бути заздалегідь підготовлено. Але наступника Фургалу Кремль досі не призначив.

Схоже, ситуація не цілком прогнозованою і контрольованою з Москви. Ходять чутки, що в Хабаровськ інкогніто вже навідалося практично все керівництво адміністрації президента. Зараз там знаходиться досить впливовий заступник голови уряду Росії і одночасно повпред президента Юрій Трутнєв. Він, правда, не ховається — роздає інтерв’ю і обіцяє, що найближчим часом буде названий тимчасово виконуючий обов’язки губернатора.

Схоже, що центральні власті хочуть спочатку цілком придушити протести. Силу при цьому застосовувати вони поки не ризикують. А може бути, для цього просто немає ресурсів. Учасників мітингів десятки тисяч, а на місцеву поліцію, як ходять чутки, надій мало. Надіславши ж спецназ з інших регіонів, можна тільки загострити ситуацію. З цим багато хто пов’язує заяви силовиків про те, що вони запобігли теракту в регіоні. Після такої новини багатьом вже не захочеться виходити на мітинг і ризикувати своїм життям.

На цьому тлі ходять різні чутки про те, хто буде вибирати кандидатуру майбутнього губернатора. Найбільше розмов про екс-губернатора Хабаровського краю, екс-повпреда Віктора Ішаєва. Розслідування кримінальної справи проти нього, яка була відкрита після перемоги Сергія Фургала на виборах, з початком протестів, як було оголошено, завершено. Тому одні кажуть, що Ішаєв повинен виступити посередником між регіональними елітами і федеральним центром. Нібито за цю справу йому «спишуть».

Інші стверджують, що Ішаєв — тіньовий лідер «профургаловской» партії в Хабаровському краї і його, навпаки, намагаються залякати судом. За третьою версією —не залякати, а навпаки стимулювати до того, щоб він пішов на компроміс і дав команду припинити протести.

Що стосується можливих наступників Фургала, то тут чутки теж найрізноманітніші. Є версії, що Кремль пішов на торг з ЛДПР і дасть їм поставити свою людину. Правда, за умови, що обраний він буде адміністрацією президента. За іншою версією, свого губернатора активно проштовхують брати Ротенберг — це людина з команди Фургала і так має бути досягнутий компроміс. За третьою версією, за вибір губернатора відповідає Трутнєв, але жодна з запропонованих ним кандидатур поки не отримала схвалення Кремля. І, швидше за все, не отримає до тих пір, поки не припиняться протести в Хабаровську.

Все нібито так серйозно, що ходять чутки, ніби Володимир Путін переніс свою поїздку в Севастополь саме через Хабаровська. Президенту треба тримати руку на пульсі, і він начебто всерйоз побоюється загострення внутрішньоелітних конфліктів.

Metoo по-журналістськи

Через кілька днів після затримання Фургала і початку протестів в Хабаровську несподівано розкрутився скандал навколо харасменту, просто сексуальної агресії і пов’язаних з цим тим у ряді ліберальних ЗМІ. Це стосувалося і «МБХ Медіа», та телеканалу «Дощ» та деяких інших видань.

Спори у соціальних мережах стали такими запеклими, а як обвинувачів у них стало брати участь стільки людей, безпосередньо пов’язаних з кремлівською пропагандою, що сама собою з’явилася версія, що всю цю історію влади вигадали спеціально, щоб відвернути увагу від подій в Хабаровську.

Як ходять чутки, Кремль спеціально мобілізував своїх агентів в околожурналистской середовищі, щоб вони підняли і розкрутили цю тему. Рішення нібито було прийнято в управлінні внутрішньої політики адміністрації президента. Втім, за іншою версією, скандал почався сам. Але це відразу помітили відповідальні куратори соцмереж в адміністрації президента і запропонували своєму начальству використовувати тему «по повній» для відволікання уваги від політично важливих проблем. Так тема харасменту отримала негласну кремлівську підтримку.

Вибори на новий лад

Ходять чутки, що реформа виборчого законодавства і події в Хабаровську нібито теж пов’язані. Мовляв, влада злякалися того, що відбувається і вирішили скоріше зовсім ліквідувати інститут виборів, замінивши його, як це було з Конституцією, багатоденним плебісцитом, результати якого легко коригувати.

Це не дуже схоже на правду, оскільки відомо, що тема багатоденного голосування і навіть перенесення Єдиного дня голосування з вересня на інший місяць, про що на цьому тижні заговорила глава Центрвиборчкому Елла Памфілова, обговорювалася задовго до плебісциту по Конституції. Тим не менше, відразу кілька джерел, близьких до адміністрації президента, стверджують, що зараз там і правда опрацьовують і можливість перенесення ЕДГ, і радикальний перегляд виборчого законодавства.

Нововведення, до речі, ще не закінчилися — дістанеться не тільки спостерігачам, яким вже вирішили заборонити переїжджати з регіону в регіон, і одним продовженням термінів голосування не обмежиться. Відразу кілька законопроектів вже написані, але в Держдуму ще не внесені. Мова піде і про новому партійному законодавстві.

І тут як раз приклад ЛДПР в Хабаровському краї показовий. Може Кремль, наприклад, заборонити «партійність» губернаторів, як би абсурдно це не звучало. Ну і сам процес виборів знову зміниться, швидше за все, на більш контрольований.

Ну а вже пов’язано це з хабаровським протестами або планувалося заздалегідь, ще на початку року, — це тепер можуть сказати тільки автори законопроектів. Адміністрація президента Росії влаштована як спецслужба — вона працює у форматі спецоперації і планів своїх не розкриває.