Затримали митника, вимагав хабара за розмитнення авто

Правоохоронні органи затримали начальника митного поста «Кучурган», який вимагав хабарі у підприємців за розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, повідомляє Офіс генпрокурора.

Автомобілі, які проходили розмитнення в цьому митному посту, доставлялися в Україну морським шляхом. Значить, мова може йти про битих машинах, які українці купують на американських онлайн-аукціонах.

Керівник митного поста створив цілу схему поборів за розмитнення машин. Правоохоронці його затримали в момент отримання хабара за розмитнення п’яти автомобілів з іноземними номерами.

За даним фактом порушено кримінальну справу. Вирішується питання про запобіжний захід митнику-хабарнику.

Нагадаємо, що нещодавно на кордоні із Білорусією українські митники конфіскували вісім б/у автомобілів, які намагалися ввезти в Україну. Їх українці купили на американських аукціонах. Митники дійшли висновку, що у машин підроблені документи.