У Хабаровську влаштували наймасштабніший протест проти арешту Фургала: на вулиці вийшли десятки тисяч

У суботу, 18 липня, в центрі Хабаровська почалася нова несанкціонована акція на підтримку арештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала.

Як повідомляє Meduza, на вулиці міста вийшли десятки тисяч протестувальників.

Коли люди рухалися колоною по центральній вулиці Муравйова-Амурського, вона була заповнена майже цілком.

Зробивши коло по центральних вулицях, учасники акції повернулися на площу Леніна. За оцінкою самих протестувальників, їх число вже перевищило кількість учасників аналогічної акції 11 липня, яка стала наймасовішою в історії Хабаровська.

Мітингувальники зажадали від мера Хабаровська Сергія Кравчука вийти до них. Вони скандували біля будівлі мерії «Свободу!» і «Путін – злодій!»

Після мітингу люди знову рушили ходою центральними вулицями. Також до центру міста під’їхала автоколона з учасниками акції з інших міст Хабаровського краю.

Учасники акції зробили коло по центральним вулицям Хабаровська Скрін Twitter

Карикатура в зв’язку з протестами в Хабаровську Скрін Telegram