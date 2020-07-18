Байден пригрозив Росії з-за нового втручання у вибори

Кандидат у президенти США Джо Байден заявив, що отримав інформацію від розвідки про те, що РФ продовжує спроби втрутитися в майбутні вибори глави США.

Про це повідомило агентство Reuters. Вплинути на американські вибори і намагається Китай.

За словами Байдена, росіяни намагаються делегітимізувати виборчий процес в США.

«Ми знали раніше, і я гарантую вам, що знаю зараз, тому що тепер я знову отримую інформацію . Росіяни як і раніше намагаються делегітимізувати наш виборчий процес. Це факт», – заявив політик.

Також Байден попередив, що якщо РФ продовжить втручатися, їй доведеться заплатити реальну ціну», якщо він переможе на запланованих на 3 листопада вибори президента США.