Росія перекинула військову авіацію ближче до кордонів України

У Росії літаки Іл-76 перекинули особовий склад і військову техніку розвідувальних підрозділів з Тверської області на аеродроми в Краснодарському краї і Ростовській області, яка межує з Україною.

Про повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

Зробили це після початку перевірки боєготовності російських військ з ініціативи президента Росії Володимира Путіна. Всього на аеродроми Південного військового округу Росії було доставлено 10 одиниць військової техніки. Також російська авіація була перевірена на готовність перебазуватися на оперативні аеродроми.

«Близько 150 літаків і вертольотів оперативно-тактичної, штурмової, бомбардувальної та армійської авіації авіаційних з’єднань 4-ї армії ВПС і ППО ЮВО перевірені на готовність до перебазування на оперативні аеродроми», — йдеться в повідомленні.

Перевірка бойової готовності проводиться під керівництвом комісій Генерального штабу Збройних сил РФ.