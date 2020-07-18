Повінь – зміна системи

Menu
Close

На кордоні з Білоруссю перехопили рекордну контрабандну партію сигарет

18.07.2020

У ніч на суботу, 18 липня, прикордонники Чернігівського загону спільно з митниками припинили ввезення в Україну контрабандою великої партії білоруських цигарок.

Як повідомляє Держприкордонслужба, в Україну намагалися в’їхати два автомобіля «DAF» і «MAN» з вантажем макулатури. Однак у подвійних стелях напівпричепів і подвійний стіні кожної машини виявили схованки з майже 54 тисячі і більше 76 тисячами пачок білоруських цигарок без акцизних марок.

За порушення митних правил притягнуто до адміністративної відповідальності, водії — громадяни Білорусії. Сигарети та напівпричепи вилучені.

Читайте також:   Завдяки фіксованим курсом гривні українська економіка зможе гнучко реагувати на кризові виклики — Фурса
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *