На кордоні з Білоруссю перехопили рекордну контрабандну партію сигарет

У ніч на суботу, 18 липня, прикордонники Чернігівського загону спільно з митниками припинили ввезення в Україну контрабандою великої партії білоруських цигарок.

Як повідомляє Держприкордонслужба, в Україну намагалися в’їхати два автомобіля «DAF» і «MAN» з вантажем макулатури. Однак у подвійних стелях напівпричепів і подвійний стіні кожної машини виявили схованки з майже 54 тисячі і більше 76 тисячами пачок білоруських цигарок без акцизних марок.

За порушення митних правил притягнуто до адміністративної відповідальності, водії — громадяни Білорусії. Сигарети та напівпричепи вилучені.