Самые удивительные растения планеты Земля (фото)

11-килограммовые вонючие цветы, зубастые паразиты и тропическая крапива, которая жжёт сильнее, чем борщевик.

Раффлезия Арнольда

Rafflesia Arnoldii — крупное паразитическое растение, живущее в джунглях островов Суматра и Калимантан. У него, пожалуй, самые крупные цветки на планете Земля: их диаметр достигает 1 м, а вес составляет 11 кг. И они ужасно воняют.

Раффлезию за её аромат называют «трупная лилия».

Запах раффлезии напоминает вонь падали. Привлечённые запахом гниющего мяса мухи опыляют цветок, и так растение размножается.

Оно растёт на корнях деревьев, присасываясь к ним и питаясь за их счёт.

Слоновый ямс

Amorphophallus paeoniifolius, аморфофаллус пионолистный, обладает крупным клубнем весом до 15 кг и довольно красивым, хотя и очень вонючим цветком. Едкий гнилостный запах привлекает насекомых‑опылителей.

Но когда цветение закончится, растение произведёт многочисленные плоды. Они употребляются в пищу в сочетании с кокосовым маслом, рисом и чесноком.

Гиднора

Выглядит это растение, конечно, весьма специфично — будто монстр из фантастических фильмов. Hydnora africana паразитирует на корнях кустарника Euphorbia gregaria и встречается в Южной Африке.

Пахнет цветок так же ужасно, как и выглядит — свежими фекалиями.

Растение захватывает насекомых своими створками, но не ест их, а держит в себе, пока не созреет пыльца. Затем цветок раскрывается, и насекомые распространяют её вокруг. Сам он в этот момент имеет уже три створки и по виду напоминает нечто вроде песчаного червя Шаи‑Хулуд из «Дюны».

Плоды гидноры, как ни странно, довольно вкусные и употребляются в пищу. Считается, что они помогают излечить дизентерию, болезни почек и мочевого пузыря, а также избавиться от проблем с кожей.

Гимпи‑гимпи

Жалящее дерево Dendrocnide moroidea, или гимпи‑гимпи, — это кустарник, произрастающий в тропических дождевых лесах Австралии, Молуккских островов и Индонезии. Он является дальним родственником нашей крапивы. Вот только жалит гимпи‑гимпи куда сильнее и её, и борщевика.

Растение настолько сурово, что способно вызвать у нечаянно прикоснувшегося к нему человека сердечный приступ — так больно оно делает. Его ещё зовут the suicide plant, потому что обожжённые люди якобы вполне могут захотеть убить себя, только бы избавиться от страданий. Хотя такие случаи официально не зафиксированы.

Ботаник из Университета Джеймса Кука, из Квинсленда, так рассказывает о своём контакте с жалящим деревом:

Это худший вид боли, который только можно себе представить. Представьте, что вас поливают горячей кислотой и одновременно бьют электрическим током.

Тем не менее некоторые виды мелких сумчатых и птиц неуязвимы к яду растения и даже умудряются его есть.

Кувшиночник

Непентес, или Nepenthes, — это род хищных лиан, произрастающий в лесах Юго‑Восточной Азии и отличающийся необычными цветками. Длина их достигает 35 см, а ёмкость — до 3,5 л. Внутри — ароматный вязкий нектар.

Когда насекомое, мышь или ящерица залезают в этот кувшин, чтобы полакомиться, обратно выбраться у них уже не получается. И растение медленно переваривает жертву заживо.

Если же нектар поедают тупайи (млекопитающие, напоминающие белок, которые в кувшин не проваливаются), то непентес только извлекает из этого лишнюю пользу, так как испражнения грызунов служат для цветка удобрением.

Виктория амазонская

Victoria amazonica — самая крупная кувшинка, Victoria regia в мире. Её листья диаметром до 2 м плавают на поверхности воды и могут выдерживать вес до 50 кг, так что не очень тяжёлый человек вполне может усесться на них.

Цветёт виктория амазонская белыми, приятно пахнущими цветками диаметром до 30 см. После опыления под водой образуется плод, содержащий множество чёрных семян размером с горошину.

Аристолохия

Эта тропическая лиана называется Aristolochia Salvadorensis, или аристолохия. Она растёт в джунглях и на лугах Бразилии. Раскрываясь, цветок немного напоминает шлем лорда ситхов, если бы тот был сделан из тухлого мяса. Поэтому растение прозвали орхидеей Дарта Вейдера.

Пахнет оно гниющей плотью, что помогает при опылении насекомыми. Впрочем, в остальном растение ни размерами, ни свойствами не примечательно. Цветки маленькие, всего несколько сантиметров в длину.

Вельвичия

На вашем подоконнике цветы долго не живут и вянут от небрежного ухода? Вельвичия удивительная, или Welwitschia Mirabilis, смеётся над этими хилыми созданиями.

Это растение обитает только в пустыне Намиб на юго‑западе Африки, потому что другие места на планете Земля для него недостаточно суровы. Оно выживает в экстремальнейших погодных условиях и способно запросто прожить от 500 до 2 000 лет! Листы у вельвичии вырастают до 3 м длиной.

Бушмены уважительно называют вельвичию «отджи тумбо», или «большой господин».

Вельвичия обходится без дождей — ей достаточно туманов, которые приносят ветра с берегов Атлантического океана.

Кстати, вельвичию можно держать и дома. И если вы всё время забываете поливать цветы, она будет хорошим выбором.

Банан

Наверняка вы сейчас скажете: «Что не так с бананом?» Ну, это потому что вы не видели цветов бананового дерева. Musa acuminata произрастает в тропических регионах — от Африки до Карибского бассейна — и помимо привычных нам плодов производит ещё и огромные фиолетовые бутоны. И да, тоже съедобные.

Говорят, на вкус они похожи на листья артишока.