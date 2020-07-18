Формула любові: чому в Хабаровську не вщухають протести після арешту губернатора

Сергій Фургал цілком може написати методичку, як себе вести, щоб народ не шарахався від влади.

Читаю пости хабаровської команди в підтримку Сергія Фургала — і думаю, як мало нашим людям, власне, треба. Що ж він зробив такого менше ніж за два роки на посаді глави регіону, що громадяни ось вже тиждень виходять на площі і шлють сидельцу посилки лефортовские катівні?

Якщо вірити соцмережам і іншим відкритим джерелам, нічого надприродного. Засад не підривав. Путіна не критикував. Склалися корупційних схем не руйнував. Так, по дрібниці фрондерствовал.

Ну, скоротив собі зарплату в кілька разів — з 1,4 млн до 400 тис. в місяць. Мене, до речі, давно вражає, чому більшість новообраних губернаторів мало не першим указом підвищують оклади собі і своїй команді. Адже все одно ніхто не вірить, що вони живуть на одну зарплату, так навіщо народ даремно дратувати.

Виставив на продаж губернаторську яхту, яку край набув за мільйон доларів ще в 2006 році при губернаторі Віктора Ишаеве і зміст якої обходилося бюджету в 600 тис. рублів щорічно. Правда, поки її ніхто начебто не купив — гниє на складі.

Заборонив чиновникам літати бізнес-класом. Уявляю, як вони, бідні, мучилися в економ-єднанні з народом. Це ж скільки про себе можна почути всякого різного, коли не відділений від електорату хоча б завіскою бізнес-класу.

Що ще? Знайшов резерви (може, за рахунок бізнес-класу) — і тепер школярі з малозабезпечених сімей харчуються по одному з «платниками» меню. За одне це батьки готові носити Фургала на руках. Вражаюче, наскільки треба не розуміти психологію громадян, щоб влаштовувати в школах соціальну сегрегацію, розсаджуючи за різними столів «бідних» і «багатих». До речі, 50 тисяч учнів молодших класів у регіоні вже отримують безкоштовні обіди — і ніякої окремої поправки в Конституцію для цього губернатору чомусь не знадобилося.

Йдемо далі. Знайшов можливість побудувати/купити 580 квартир для сиріт. Колишнім держслужбовцям та депутатам регіонального парламенту урізав пенсії в два рази. Обдуреним пайовикам пообіцяв допомогу. Чиновників скоротив: було 20 міністерств — стало 16.

Загалом, відняв у багатих трохи, додав убогим трохи-і вже народний герой.

Здавалося б, що заважає креатур Кремля точно так само зобразити людяність і турботу про виборців у рамках відпущеного бюджету? Може, їм просто методичок не видали, як себе вести, щоб народ не шарахався від них, як від окупантів? Так нехай Фургал напише — у нього тепер у камері часу багато.

Суть, власне, і так зрозуміла.

По-перше, заборонити показне панство. Всі ці мільйонні зарплати, лімузини, яхти і бізнес-класи. Фуа-гра та білі трюфелі — тільки вночі під подушкою або краще де-небудь на відпочинок в Ніцці, подалі від місцевих очей. А на людях — картоплю з сольцой та лук зі сльозою.

По-друге, припинити купувати лояльність місцевих чиновників і депутатів, підвищуючи їм оклади, пенсії і т. д. Звичайних громадян це страшно дратує, а казенний люд і так буде триматися за свої посади до останнього, навіть якщо їх перевести на середню зарплату по регіону. До речі, цікаво подивитися, чи багато звільняться після такого нововведення.

По-третє, зобов’язати майбутніх глав регіонів перед відправкою на місця проходити курси сценічної майстерності, щоб на зустрічах з аборигенами переконливо зображували участь і увагу. Вистачить вже примушувати громадян стрибати за ключами від подарованої машини, впихати їм в рот кашу загальної ложкою на міських святах та годувати млинцями з лопати. Приниження — не найкращий спосіб завоювати прихильників. Млинці з кашею, звичайно, з’їдять, і машину візьмуть, але камінь за пазухою заховають.

По-четверте, відучитися брехати по дурницях. А то у деяких це так входить в звичку, що навіть на питання «котра година» не можуть відповісти чесно. Ще з очевидного: не грубіянити у відповідь на незручні запитання. Багато прощає наш осіб за відкритий погляд і чесний діалог або хоча б їх вмілу імітацію. Якщо живі ще старі партійці з числа секретарів обкомів і райкомів — нехай навчать, вони цю школу проходили. Елементарна ж політтехнологія. Але чомусь зовсім забута в наші часи.

По-п’яте, перестати починати свою роботу на територіях з будівництва всіх цих патріотичних парків, кластерів, місцевих «силіконових долин» та інших Нью-Васюсков, що годяться тільки для відкатів. Цілком достатньо відремонтувати два-три барака, налагодити в місцевій лікарні душ та прилаштувати до школи теплий туалет. Для бюджету витрата невеликий, а народного визнання на роки вперед вистачить.

Питання — чому такий методички досі немає? Чому на конкурсах кадрового резерву потенційних лідерів змушують стрибати зі скелі, лягати під БТР і вивчати китайську філософію замість того, щоб відправити на місяць у віддалену село з МРОТ в кишені без будь-якого зв’язку з зовнішнім світом? Виживе, адаптується, знайде спільну мову з місцевими — є шанс, що і з губернаторством впорається. Втече — туди йому й дорога.

Але влада, мабуть, занадто захопилися многоходовками, з яких звичайний виборець випав як зайвий елемент. Ось і дивуються сьогодні, чому люди раптом вийшли на вулиці за якогось «бандита». Шукають «зовнішніх замовників» і «економічне підґрунтя народних сходів, влаштовують змову мовчання про події в регіоні на федеральних ЗМІ.

Хоча, може, просто спішно навчають претендента на місце арештанта за такою ось методичці. А то ж, як зауважив хтось із мітингувальників в Хабаровську, будь-губернатор-призначенець із звичайних солдатів Путіна» злетить на найближчих виборах, навіть якщо його суперником буде кінь Фургала.