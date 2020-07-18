Може хто не чув, але в окупований рф Донецьк приїхали перевіряючі з москви. Мета перевірки — подивитися, куди йдуть гроші російських платників податків і кому + різні консультації ручним абизянам за типом пушилина і збройних макак дыныры.

Правда, фактично відразу після приїзду ревізорів, у Донецьку почали відбуватися незрозумілі речі і навіть загадкові: хтось з таксофонів почав мінувати в місті все підряд в центрі міста, чим поставив на вуха всіх поліцаїв дыныры і типу мнс. Минпропаганды дыныры, за звичкою почав гавкати про якісь диверсантів Хунти, які раптом взяли і почали телефонувати+листи писати поліцаям дыныры, мовляв бимба там-то і там-то, швайне, я хотіти, щоб ти знайти бимбу, арбайтен, швайне, шнеля-шнеля. Тільки реалії трохи інші. Ща розповім як є насправді.

Почнемо з того, що дзвонити поліцаям дыныры і попереджати-погрожувати про мінування — це так собі розвагу. Навіть враховуючи те, що є як би шанс піти непоміченим, питання в іншому — в результаті і ККД. Який результат отримує той, хто подзвонив в донецьку філармонію і попередив про мінування? Ніякого. Або типу диверсант тупий і не може замінувати лікарню-військову частину-мыгыбы дыныры-захоплений білий дім-ринок і т д, або цей шпійон не особливо хотів напружувати так звані спецслужби дыныры. Тобто варіанта всього два: дзвонили або тупі диверсанти, або не так вже й хотілося мінувати.

Як бачите, все насправді просто, так званий телефонний тероризм має ККД лише тоді, коли ним займаються з конкретною метою. Наприклад, що заважає паралізувати роботу лікарень в Донецьку, якщо кожен день дзвонити і попереджати про мінування? Цей же фокус можна провертати з ринками, автобусними станціями і т д, адже тоді буде хаос. Правда, диверсанти настільки тупі, що навіть на 7-му році війни ніяк не можуть додуматися це почати робити. Магія.

Ось ще магія — з приїздом ревізорів з москви до Донецька починається двіжуха з фейковими мінуваннями будівель в центрі міста, але самі поліцаї дыныры не вірять в міфічну дрг Хунти. Як же так? Як таке можливо, якщо всім ватанам відомо, що тільки комендантську годину рятує від навали диверсантів у Донецьку [диверсанти ходять тільки вночі, ага]? Все просто — серед поліцаїв дыныры не все наглухо тупі, а деякі навіть можуть скласти 2+2 і не вірять в нісенітниця, яку розповідають за гроші придворні лизоблюди пушилина, за типом неодноразово судимою пирогової [колишній дынырийский геббельс].

В результаті маємо що? Навіть так звані вищі чини з числа поліцаїв дыныры вважають події з фейковими мінуваннями в Донецьку справою росіян, які перевіряють таким чином готовність протистояти Хунті, марсіанам та іншим міфічним сутностей + ретельно записують всі помилки, реакцію поліцаїв на НП в звіти, щоб передати ці всі папери потім до москви, де вирішать питання про доцільність фінансування «поліції» дыныры [піднімуть, уріжуть бюджет або залишать яким і був]. У версію про нато-чортківському телефонному тероризмі в Донецьку не вірять відсотків 90 поліцаїв, навіть тупих.

Епілог. Росіяни примудрилися зробити здавалося б неможливе — змусили підозрювати і звинувачувати у всьому, що відбувається у Донецьку не Україну, а рф, навіть тих, хто топлять за рф і зрадили Україну. Це те ж саме, як якщо б у 1943-му році власовці, воюючи на боці гітлера, підозрювали б у вибуху складу боєприпасів у першу чергу не партизан, а гестапо.

Так облажатися треба вміти, тоуварисчи чекісти. З чим я вас і вітаю.