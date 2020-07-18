В Одесі почали піднімати затонулий танкер: не обійшлося без НП

У суботу, 18 липня, в Одесі почалася операція по підйому затонулого танкера «Делфі» (Delfi).

Як повідомляє «Думська», роботи по накачуванні понтонів стартували о 06:00. Між пляжем і танкером постійно курсують катери, доставляючи водолазів до місця робіт.

На відстані близько 100 метрів підійшли буксири, на них завели троси, щоб смикнути затонуле судно для постановки на кіль.

Однак при спробі смикнути танкер біля одного з буксирів порвався канат.

З-за цього операція може перерватися і продовжитися в неділю.

В Одесі розпочалася операція по підйому затонулого танкера dumskaya.net

Роботи з підйому танкера Delfi в Одесі стартували в 06:00 dumskaya.net

Між одеським пляжем і танкером постійно курсують катери dumskaya.net

На буксири завели троси, щоб смикнути затонулий танкер dumskaya.net

У одного з буксирів, тянувшего танкер Delfi, порвався канат dumskaya.net