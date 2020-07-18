Ресторатори та власники нічних клубів влаштували нічний протест біля будівлі міськради в Запоріжжі

Протестувальники вимагали скасувати заборону на роботу закладів з 23:00 до 07:00.

Про це повідомляє місцеве видання «061».

Акція стартувала 23.00 – після цього часу ресторатори працювати не можуть, тому організатори вирішили встановити літній майданчик прямо біля мерії. Учасники мітингу принесли стільці і шезлонги і розставили їх з дистанцією в 1,5 метра біля міськради. Кілька десятків людей скандували «Ні забороні 23 — 07», «Ми теж хочемо їсти», «Дайте працювати», «Вірусу вночі немає».

«Ми були 2,5 місяця на загальному карантині, кафе і ресторани не працювали, зараз обмежили в роботі. Людей доводиться скорочувати, бо як неповний робочий день, не витягуємо по комунальним послугам, по зарплаті. Тому люди обурилися і вийшли з протестом, дайте хоча б годувати свої сім’ї і заробляти якусь копійку», — говорить учасник протесту Анатолій Анохін.

Проїжджаючі по проспекту автомобілі підтримували протестувальників клаксонами. На місці події була присутня і поліція, але в події не втручалася.

Акція завершилася після півночі.