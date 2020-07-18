Серед викрадених з танкера біля берегів Нігерії моряків — четверо українців, — МЗС

Напередодні пірати захопили біля берегів Нігерії 13 з 19 членів екіпажу танкера Curacao Trader. Посольства України в Нігерії та Великобританії уточнюють обставини справи.

Про це виданню «РБК-Україна» розповів начальник відділу менеджменту кризових ситуацій МЗС Максим Коваленко, інформує Цензор.НЕМАЄ.

Згідно з уточненою інформацією, в результаті піратського нападу на танкер Curacao Trader в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії (200 миль на південний захід) викрали 13 з 19 членів екіпажу.

«Серед захоплених моряків — 4 громадянина України. Посольства України в Нігерії і Великобританії встановили зв’язок з судновласником, оператором судна і уточнюють обставини справи», — повідомив Коваленко.

Нагадаємо, раніше портал Dryad Global повідомив про напад піратів на танкер Curacao Trader, який йшов під прапором Ліберії, за даними порталу, на борту літака перебували громадяни України та Росії.

Напад стався в найдальшій від берега точці серед усіх зафіксованих раніше випадків піратства в Гвінейській затоці.