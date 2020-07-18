Іран відправив чорні ящики збитого літака МАУ в Париж

Іран відправив до Парижа чорні скриньки зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ.

Про це повідомляє АР з посиланням на іранські напівофіційні ЗМІ.

«Іран відправив чорні скриньки українського пасажирського літака, який його збройні сили помилково збили у січні, для прочитання до Франції», – йдеться у повідомленні.

За словами помічника міністра закордонних справ Ірану Мохсена Бахарванда, самописці зі збитого літака були доставлені в Париж у п’ятому ятницю в супроводі співробітників іранської цивільної авіації та судових органів.

Він також заявив, що скриньки почнуть розшифровувати з понеділка.