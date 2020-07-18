У Канаді розповіли про неможливість прибрати пам’ятник солдатам СС

Мер канадського міста Оквилл Роб Бертон заявив, що хотів би прибрати пам’ятник солдатам дивізії СС «Галичина» з українського кладовища, але не може цього зробити. Про це повідомляє телеканал CBC.

«Особисто для мене це огидно: члени моєї родини загинули, борючись з нацистами. Якби закони [провінції] Онтаріо дозволили мені прибрати його, не було б вже 14 років тому», — заявив Бертон.

За словами градоначальника, силами муніципалітету зробити таке неможливо. Пов’язано це з тим, що місцеві влади не можуть приймати рішення щодо того, що знаходиться на приватних кладовищах, на одному з яких і розташований кенотаф — надгробний пам’ятник у місці, яке не містить останків.

Як повідомляє CBC, глава поліції муніципалітету Халтон Стів Таннер погодився із закликами прибрати монумент. «Особисто я шокований і здивований, що такий пам’ятник взагалі існує», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що кенотаф осквернили між 19 і 21 червня, напис на ньому свідчила Nazi war monument («Нацистський військовий пам’ятник»). Поліція через змісту графіті розслідувала злочин як вчинене на ґрунті ненависті. Через місяць правоохоронцям довелося виступити з роз’ясненням про те, що вони не підтримують нацистів ні в якій формі. Розслідування ще не завершено.

Дивізія СС «Галичина», що складається з українських добровольців, що існувала в роки Другої світової війни. Вона входила до складу військ СС нацистської Німеччини, а у квітні 1945 року її формально включили до складу Української національної армії. У 1945 році рішенням Нюрнберзького трибуналу військ СС були визнані злочинною організацією.