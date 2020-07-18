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ТОП-7 лучших фотоснимков Земли из космоса (фото)

18.07.2020

Космонавты очень любят наблюдать за красотами нашей планеты из космоса. Давайте посмотрим на самые впечатляющие кадры, которым позавидует любой «земной» фотограф.

1. На фотографии — устье реки Бецибука в северо-западной части острова Мадагаскар. Снимок сделан 8 марта 2005 года членом экипажа МКС-10, работавшего на МКС с 16 октября 2004 года по 24 апреля 2005 года, информирует enovosty.com/news.

2. На снимке изображен ураган «Дин» — сильнейший тропический циклон сезона атлантических ураганов. Фотография сделана 18 августа 2007 года членами экипажа на космическом челноке Индевор.

3. 5−13 октября 1984 года — вид на Большие Гималаи с юго-запада. Фотография захватывает территории Индии, Пакистана и Китая. Снимок сделан в ходе 6-го полета шаттла «Челленджер» одним из членов экипажа.

4. Великие озера, расположенные в Северной Америке. На переднем плане — озеро Онтарио, а в центральной части снимка расположен город Детройт. Фотография сделана в сентябре 1994 года в ходе 19-го космического полета Discovery.

5. Извержение вулкана Кливленд на острове Чугинадак, Северная Америка. Фотография сделана 23 мая 2006 года членами тринадцатого долговременного экипажа Международной космической станции МКС-13.

6. Пролетая над Мадагаскаром. Этот снимок сделан космонавтом Рикки Арнольдом, который 21 марта 2018 года стартовал в качестве бортинженера-2 космического корабля «Союз МС-08» вместе Олегом Артемьевым и Эндрю Фейстелом.

7. А этот знаменитый кадр сделан с расстояния в 29 000 километров в далеком 1972 году экипажем миссии «Аполлон-17». Снимок носит название Голубой марбл и демонстрирует полностью освещенную Солнцем Землю.

: popmech

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