ТОП-7 лучших фотоснимков Земли из космоса (фото)

Космонавты очень любят наблюдать за красотами нашей планеты из космоса. Давайте посмотрим на самые впечатляющие кадры, которым позавидует любой «земной» фотограф.

1. На фотографии — устье реки Бецибука в северо-западной части острова Мадагаскар. Снимок сделан 8 марта 2005 года членом экипажа МКС-10, работавшего на МКС с 16 октября 2004 года по 24 апреля 2005 года, информирует enovosty.com/news.

2. На снимке изображен ураган «Дин» — сильнейший тропический циклон сезона атлантических ураганов. Фотография сделана 18 августа 2007 года членами экипажа на космическом челноке Индевор.

3. 5−13 октября 1984 года — вид на Большие Гималаи с юго-запада. Фотография захватывает территории Индии, Пакистана и Китая. Снимок сделан в ходе 6-го полета шаттла «Челленджер» одним из членов экипажа.

4. Великие озера, расположенные в Северной Америке. На переднем плане — озеро Онтарио, а в центральной части снимка расположен город Детройт. Фотография сделана в сентябре 1994 года в ходе 19-го космического полета Discovery.

5. Извержение вулкана Кливленд на острове Чугинадак, Северная Америка. Фотография сделана 23 мая 2006 года членами тринадцатого долговременного экипажа Международной космической станции МКС-13.

6. Пролетая над Мадагаскаром. Этот снимок сделан космонавтом Рикки Арнольдом, который 21 марта 2018 года стартовал в качестве бортинженера-2 космического корабля «Союз МС-08» вместе Олегом Артемьевым и Эндрю Фейстелом.

7. А этот знаменитый кадр сделан с расстояния в 29 000 километров в далеком 1972 году экипажем миссии «Аполлон-17». Снимок носит название Голубой марбл и демонстрирует полностью освещенную Солнцем Землю.

: popmech