«Ісус — єврей! Чи Не смішно?»

Єпархія і схиигумен Сергій провели два хрещеного ходу в Єкатеринбурзі під час спалаху COVID-19. Репортаж Znak.com

Фінал єкатеринбурзького православного фестивалю «Царські дні» — хресний хід на річницю розстрілу сім’ї Романових — в цьому році довелося проводити в незвичайних умовах. Триває пандемія коронавіруса, причому на Уралі епідеміологічна обстановка особливо важка. Крім того, з весни розгортається конфлікт між Єкатеринбурзької єпархії і одним з головних поборників культу царської сім’ї — схиигуменом Сергієм. Останній, опинившись COVID-дисидентом, зрадив анафемі обох Кирилов, митрополита Єкатеринбурзького і патріарха, а потім покликав своїх прихильників на альтернативний хресний хід в Среднеуральский жіночий монастир, яким управляє. Кореспонденти Znak.com побували на обох заходах — і на офіційному хресній ході, і на русі «воїнів» Сергія. Про те, що відбувалося і там, і там, — у нашому репортажі.

«10 тис. осіб»

Як і раніше, Єкатеринбурзька єпархія підійшла до проведення «Царських днів» з розмахом. На початку тижня перед кіноконцертним театром «Космос», який розташовується неподалік від Храму-на-Крові, відправної точки хресного ходу, розпочалася православна ярмарок. У четвер, безпосередньо перед початком хресного ходу, по периметру вулиці Царської розставили столи для сповіді і прийняття просфор. По території розподілили біотуалети і місця для зберігання речей. Але ось паломників з інших регіонів в цьому році біля Храму-на-Крові практично не було, це впадало в очі і викликало здивування. Зазвичай вони приїжджають заздалегідь, живуть у наметах, встановлених між «Космосом» і Храмом-на-Крові.

Біля Храму-на-Крові зібралося, за різними оцінками, від 1 тис. до 10 тис. человекИван Маслов / Znak.com

В цьому році з-за коронавіруса єпархія не стала встановлювати «офіційний» наметове містечко. Обласна влада закликає громадян утриматися від участі у масовому заході. І, мабуть, багато віруючих прислухалися. Єдина намет, встановлена на пагорбі, належала козачого загону швидкого реагування (КОБР) — козацького спецназу. Мета його присутності на заході — попередити можливі провокації і убезпечити митрополита Кирила.

Більшість паломників з інших регіонів приїхали до Храму-на-Крові безпосередньо до початку всеношної служби, предварявшей хресний хід. Мікроавтобуси, якими їх підвозили, припарковані вздовж вулиці Першотравневій. На одному з них, приміром, була табличка «Міас». У підсумку на службу, за підрахунками корреспондента Znak.com зібралося близько 1-2 тис. чоловік. За словами прес-секретаря Єкатеринбурзької єпархії Анжели Тамбовой, їх було більше, і на старт хресного ходу вийшли 10 тис.

Багато вірні не надягали маски і ніхто не дотримувався соціальну дистанциюИван Маслов / Znak.com

Хресний хід розпочався близько 2:30 ночі. Коли перші віруючі вже дійшли до площі Праці, хвіст колони ще тільки минув перетин проспекту Леніна з вулицею 8 Березня. Серед учасників хресного ходу в цьому році не було ні великих бізнесменів, ні відомих політиків. Був помічений лише власник ТЦ «Сіма-Ленд» Андрій Симановський, який, втім, відвідав лише всеношну службу.

«Не будеш грішити — не будеш хворіти»

Серед учасників єпархіального хресного ходу в цьому році, як і колись, було багато літніх людей. Їм було непросто з-за спеки: вдень температура повітря в місті досягла рекордних +39 градусів. Було чимало сімей з маленькими дітьми. Щоб цей хресний хід не став для його учасників останнім, єпархія спробувала прийняти заходи безпеки. Так, у кожного входу на площу перед Храмом-на-Крові поставили представників служби милосердя. Вони повинні були вимірювати температуру входять, видавати їм маски і обприскувати їх руки санитайзером. Вони зустрічали віруючих в кінцевій точці, у Ганиній Ями. «Вхід у монастир сьогодні тільки в масках! Будь ласка, беріть маски!» — то й справа закликали вони.

Хресний хід традиційно йде від Храму-на-Крові до Ганиній Ями — цим шляхом у 1918 році везли тіла РомановыхИван Маслов / Znak.com

Багато віруючих, втім, відмовлялися. «Тут, знаєте, віра нас врятує!» — пояснила кореспонденту Znak.com Надія Паршакова. Вона прибула на «Царські дні» з Кунгура у складі паломницької групи з 28 чоловік. Зізналася, що захід відвідує не вперше. За її словами, кілька років тому вона приїхала на хресний хід до Ганиній Ями за наполяганням знайомої. Та, у свою чергу, всім радила відвідати цей захід як чудодійний: після її молитов на одному з хресних ходів помер професор, який «завалював» диплом її синові.

У питанні ставлення до коронавирусу з Надією згодна москвичка на ім’я Олена. «Я нормально до цього ставлюся. Тобто не вважаю, що прям вже така пандемія. Є вірус, як зазвичай. Заразитися не боюся, та й ми вже перехворіли. У мене, наприклад, є антитіла», — заявила вона. Ця жінка літає на «Царські дні» з 2016 року. В цьому році у неї не було маски, зате на шиї, крім ікони царської сім’ї, висів портрет старця Миколи Гур’янова. З Надією і Оленою згодна й інша москвичка, Олена Гудкова. «Це все перебільшено, нічого не страшно. Тим більше ми тільки що причастилися. А благодать — вона все очищає», — сказала вона.

Іван Маслов / Znak.com

Стара прочанка Ірина з Магнітогорська і зовсім категорично заявила: «Бога треба боятися, а не інфекції. Хвороба дається за гріхи. Не будеш грішити — не будеш хворіти». Маски у неї не було.

«Сергій — святий чоловік»

Багато в цьому році говорили про опального схиигумене Сергії. Частина тих, хто прийшов на єпархіальний хресний хід, як, наприклад, мешканка свердловської селища Білоярське Валентина, не схвалили його проповіді і його поведінка в конфлікті із митрополитом Кирилом. «Мене кликали до Сергію, але свято тут. Я сюди, на це свято їхала. Я не знаю всю історію, але мені дуже шкода, що він відійшов [Церкви]. Він дуже хороший священик, я його все одно поважаю, але буває зі священиками всяке. Не буду його судити. Це вже не наша справа, я не втручаюся», — сказала вона.

Тих, хто виступає в підтримку Сергія, теж виявилося чимало. «Це людина. А Господь вчить нас любити. Я поважаю Сергія як людини. Не знаю, що за безумство в нього вселилося, але буду молитися, щоб все виправилося. Я взагалі до нього хотів спочатку поїхати, а потім сюди, але так вийшло, що я заблукав. Поїду до Сергію пізніше», — заявив Олег Герасимов з Чебаркуля.

Іван Маслов / Znak.com

Та ж Олена Гудкова розповіла Znak.com, що «якісь речі Сергій говорить правильно, хоча, може, і трохи різкувато». Їй подобається, що схиигумен заявляє про цифровізації, про нові закони. Також вона підтримала позицію Сергія щодо закриття храмів з-за пандемії. «На Великдень хотіли закрити!» — обурилася вона. Зізналася, що, будучи мешканкою Москви, не особливо стежить за тим, що відбувається навколо Сергія. Наприклад, для неї стало новиною, що митрополит Кирило нещодавно виступив з відповіддю проти схиигумена. Крім того, її вразило, що «депутат Сергій Алієв від фракції КПРФ залишив Держдуми і повернувся в Єкатеринбург із-за Сергія». Мова йде про колишнього боксера і православному активіста Сергіє Алиееве, викликав творців фільму «Матильда» на поєдинок (насправді депутатом Держдуми він не був).

На питання чому, шануючи Сергія, вона прийшла на єпархіальний хресний хід, Гудкова відповіла так: «Це місце вбивства царської сім’ї. Ми йдемо на це місце, я повинна була бути тут». Приблизно так само відповіли паломниця з Магнітогорська Наталя й Ірина — та сама, що вважала коронавірус покаранням за гріх. «Ми до царів прийшли!» — пояснили вони. Обидві вони постійно повторювали, що Сергій «святий чоловік». «От, наприклад, навіщо труну у нього в келії? Щоб людина зрозуміла, що смерть близька і що грішити не можна. А схимники — вони всі сплять в трунах. Сергій, мені здається, втім, взагалі не спить. У нього стільки ракових хворих! У нього чотириповерхова будівля, і він там тільки встигає — сповідь і причастя, сповідь і причастя», — пояснила, наскільки могла, Наталія.

Іван Маслов / Znak.com

Вона повідомила, що кинула палити після однієї з проповідей схиигумена. Ірина заявила, що її знайомі врятувалися в ДТП завдяки Сергію. «Конфлікт весь цей чому стався — тому що біси не дрімають. Ви на отчитке у нього були? Ви б одразу все зрозуміли. Біси ж кричать що? „Ми тебе знищимо“. А митрополита Кирила виступити проти Сергія змусили», — впевнена Наталія. «Так Кирило — масон! Він за гроші будь-напише і скаже», — крикнула у відповідь Ірина.

«Микола II не благословив би такий перебіг процесів»

Представники єпархії говорили інше. Настоятель Храму-на-Крові, священик Максим Міняйло, спілкуючись з журналістами, підкреслив, що альтернативний хресний хід, який задумав схиигумен у своєму Среднеуральском жіночому монастирі, не має відношення ні до християнства, ні до православної Церкви». «З тих пір, як не поминається правлячий архієрей, святіший патріарх, все це виходить за рамки нашої святої Руської православної церкви. І якщо згадати царя Миколи II, то я глибоко переконаний, що він би не благословив такий перебіг процесів, які нас оточують. Подивіться на його смирення, послух», — сказав він.

Іван Маслов / Znak.com

Під час всенічної служби клірик Нижнетагильской єпархії Геннадій Ведерников сказав з амвона промову, в якій закликав «бути справжніми християнами». «Потрібно не втратити найголовніше — благодать, яка є тільки в Церкві. Ми можемо називатися хоч тричі православними. Але що у нас є всередині? А християни ми? А маємо ми в собі Христа, благодать? Адже всі святі — чому вони святі? Тому що в них була благодать Святого Духа. І ця благодать, по мірі своєї присутності, не подавала їх в горделивом егоїзмі, а навпаки, вона смиряла. І чим ближче наші святі були до Бога, тим більше вони себе вважали грішними і негідними», — сказав він. У своєму виступі священик жодного разу не згадав Сергія, однак адресат його послання легко вгадується.

Нічого не сказав про конфлікт із Сергієм і митрополит Кирило. Він був небагатослівний. Перед хресним ходом Кирило згадав тільки княгиню Ольгу Куликовську-Романову з дому Романових (померла 2 травня 2020 року), подякував владі за те, що вони не перешкоджали хресного ходу, які прийшли на захід і попросив всіх тримати дистанцію.

«Сподіваємося, що будемо брати приклад з правильних людей»

В 5:30 ранку перші учасники офіційного хресного ходу досягли монастиря на Ганиній Ямі. «Слава Богу, що у нас є сьогодні це свято. Він виявився нездоланним і незмінним. Пам’ятним шляхом царської сім’ї ми сьогодні, незважаючи ні на що, пройшли, і дуже радісно від цього на душі. Спасибі владиці, що він відстояв цю істину, і нічого не перенесли. Люди побачили, що у Матері-Церкви вони завжди можуть знайти підтримку. З милості Божої ми сьогодні прийшли сюди, щоб поклонитися царської сім’ї. Сьогодні всі найголовніше — про них. Ми повинні згадати їх подвиг і через малі тілесні скорботи приєднатися до них», — поділився Максим Миняло з кореспондентом Znak.com своїми відчуттями від хресного ходу.

Він також підкреслив, що «справжній царський хресний хід — це» і це не залежить від того, які альтернативні заходи проводить у себе схиигумен Сергій. «Правлячий архієрей Вікентій ходив цією дорогою, діючий митрополит йде сьогодні, я пройшов. І хто б не ходив після нас, вони підуть саме цим хресним ходом. А якщо хтось починає зараз персоніфікувати такі речі, то вони просто втрачають цю духовну зв’язок», — висловив свою думку отець Максим. 20-кілометровий маршрут від Храму-на-Крові до Ганиній Ями він подолав сьогодні одним з перших.

Хресний хід закінчується вже вранці в монастирі на Ганиній ЯмеИван Маслов / Znak.com

Закінчився цей хресний хід в 6:00 богослужінням біля Храму святих Царствених страстотерпців, яке провів митрополит Кирило. Після молитви він звернувся до пастви. «Дорогі брати і сестри, низький уклін вам за цю працю і ту покаянну молитву, яку ми пронесли разом з вами в пам’ять про святих страстотерпцах і тих, хто загинув у роки братовбивчі війни і в роки гонінь від безбожників на православну віру. Молимося і віримо, що Господь зберігає нашу землю. Сподіваємося, що з божою допомогою ми будемо вести християнський спосіб життя і брати приклад з правильних людей. Таких, якими була свята царська сім’я і всі ті, хто склав голови за нашу Батьківщину і за нашу святу Церкву», — сказав Кирило.

Коли він закінчував своє звернення, останні паломники ще тільки підходили до монастиря. У їх числі сьогодні виявилося чимало тих, хто цю ніч провів на альтернативному хресній ході разом з схиигуменом Сергієм в Среднеуральском жіночому монастирі. Мабуть, для того щоб уникнути будь-яких ексцесів, за кілометр до монастиря, уздовж Єкатеринбурзькій кільцевої автодороги, вишикувалися шість автомобілем з екіпажами ДПС, шість Уазів з працівниками патрульно-постової служби і навіть КамАЗ з бійцями ОМОН.

Митрополита захищав козачий ЧОП КОБР, а біля монастиря на всяк випадок чергував ОМОНZnak.com

«„Секта, секта“. Яка ми секта?»

Альтернативні «Царські дні» опального священика на повірку виявилися майже повною копією офіційних заходів єпархії. То ж всенічне бдіння з вечора, потім з 00:00 до 2:30 божественна літургія, а далі хресний хід. Для доставки своїх прихильників з Єкатеринбурга отець Сергій також намагався організувати автобуси. Вони повинні були в 18:00 забрати паломників з зупинки на вулиці Крауля, 4 (це неподалік від єпархіального управління). Правда, виїхати на них вдалося не всім. Інспектори ДІБДР і Ространснагляду організували перевірку транспорту і зняли з рейсу один з автобусів. У водія не виявилося ліцензії на пасажирські перевезення техогляду та меддовідки.

Схиигумен Сергій провів свої «Царські дні», куди теж прийшло чимало людейЯромир Романів / Znak.com

У цей же самий час там намагався провести анти-романовський пікет «активіст КПРС» по імені Микита, як він представився журналістам. Він встав перед автобусом з плакатом «Геть царів!» «Царі Романови, це, звичайно, великий етап у житті нашої країни, але пора вже переступити цю сторінку в історії», — заявив він кореспонденту нашого видання. На спеці активіст протримався 13 хвилин, після чого звернула свій плакат і пішов.

На територію Среднеуральскій монастиря журналістів не впустили до опівночі. На відміну від заходів єпархії, тут у всіх вимагали зняти медичні маски.

«Чуєш, зніми маску! Тут у нас в масках не ходять», — то й справа грубо окликала проходили охорона.

Для проведення божественної літургії в монастирі вибрали церква Святої Трійці. Нижня її межа копіює обстановку підвалу будинку інженера Іпатьєва в Єкатеринбурзі, де в 1918 році розстріляли Миколу II і його родину. Всі бажаючі туди не вмістилися, тому велика частина прихильників Сергія до середини ночі чекала на вулиці. Планувалося, що через динаміки туди транслюватимуть богослужіння, але звук виявився дуже тихим.

За даними чергували в монастирі співробітників поліції, в ніч на 17 липня сюди з’їхалися близько 500 осіб. Прес-секретар схиигумена Сергія Всеволод Могучев назвав іншу цифру — більше 1,5 тис. Як і на офіційному хресній ході, до Сергію приїхали жителі різних регіонів країни.

Сергій і його прихильники особливо шанують останнього російського царяЯромир Романів / Znak.com

Наталя з челябінського міста Коркіно зізналася у розмові з кореспондентом нашого видання, що вже протягом п’яти років вона регулярно відвідує Среднеуральский жіночий монастир і в інше місце на «Царські дні» не поїхала б. «Тому що тут істинна віра», — запевняє співрозмовниця. «Русь істинну віру прийняла від Візантії при князі Володимирі. І коли я сюди вперше цю обитель відвідала, то тут почула ці візантійські розспіви. А крім того, справжня благодать тут», — додала вона.

3 липня жінка приїжджала до управління Єкатеринбурзької єпархії на вулицю Рєпіна, щоб стояти на захист Сергія перед церковним судом, постановившим тоді позбавити сану священика. «І що? До нас навіть не вийшли! Кажуть нам: „Секта, секта“. Але яка ми секта? Самі-то вони на службу в масках прийшли. Де їхня віра? Вони до Бога прийшли, чому в масці-то до Бога прийшли? Якщо не довіряєш Богу, то тоді сиди вдома. Мовчанням віддається Бог, і тому я тут», — каже Наталя. Рішення церковного суду вона називає «необґрунтованим» і вважає, що справа зайшла вже так далеко, що вирішити його може тільки Помісний собор — «народ повинен вирішувати».

Єкатеринбурзька пенсіонерка Людмила 15 років на «Царські дні» ходила хресним ходом єпархії від Храму-на-Крові до Ганиній Ями. «А нині не пішла. Тому що там все не по Євангелії. Треба одягнути маску, а як я в масці буду співати: „Господи, Ісусе Христе, сине Божий“? Тому я тут», — пояснила ця співрозмовниця.

Znak.com

Події навколо Сергія і Среднеуральскій монастиря вона трактує як гоніння. «Я до нього ходила, коли він був ще на Ганиній Ямі. Знаю людей, які будували з ним ще в Алапаєвську, і всі моляться зараз за нього! Отець Сергій все за Євангелією робить. А в єпархії Євангелії немає, і Бога там немає. Замість Бога коронавірус там посадили!» — додала бабуся.

«Росія сьогодні — це зогнилий наскрізь організм»

Приблизно на годину увагу журналістів до себе прикував полковник ГРУ у відставці Володимир Квачков. Цей чоловік, який звинувачувався в замаху на екс-главу РАО ЄЕС Анатолія Чубайса і відсидів термін за організацію збройного заколоту в Росії, напередодні приїхав у Среднеуральский жіночий монастир підтримати схиигумена Сергія.

— Безумовно, отець Сергій є духовним лідером духовного повстання проти існуючої ситуації, — заявив Квачков. — Моя позиція — це російський християнський соціалізм. Отець Сергій не бере соціалізм поки, він бере виключно християнство. Тобто боротьбу православних християн за чистоту нашої віри. Богу богове, а кесарю — кесареве. Сергій виконує роль духовного вождя російського православного опору цьому безбожництву і зрадництву Христа. Адже вперше за тисячу років церковні власті відмовилися від Великодня! Це була остання крапля, яка змусила вибухнути розуміючу частина православ’я. Не того сопливо-слинявого, яке сповідує смирення перед злом, а справжніх російських патріотів.

Відсидів за спробу збройного перевороту полковник ГРУ у відставці Володимир Квачков приїхав підтримати Сергія. Вони зійшлися на переконанні, що потрібно боротися з «жидівських змовою»Яромир Романів / Znak.com

Квачков також назвав сучасну Росію «сгнившим наскрізь організмом», запропонував вивезти представників однієї з національностей з держдуми і уряду на автозаках і заявив, що йому «смішно» твердження, що Ісус — єврей. На репліку про те, що Квачков фактично повторює ідеї націонал-соціалістів і Адольфа Гітлера, полковник пояснив, що «Гітлер хотів знищити всіх фізично, а я не збираюся їх знищувати фізично, тільки духовно».

Майже до самого початку хресного ходу Квачков продовжував міркувати в тому ж дусі. Тільки замість журналістів його обступили три десятки чоловіків. Багато хто, судячи по виправці, мали відношення до силових структур.

У якийсь момент звук в колонках зробили голосніше. Над нічним монастирем понеслося: «Навряд чи чиєсь ім’я так злословилось, як ім’я царя Миколи II. Але мало хто з такою лагідністю і з таким суцільним довірою до Бога всі ці негаразди так переносили». Це дивне богослужіння швидше було схоже на шкільний доповідь з історії. Над монастирем навкруги: «Економічна політика. Царювання Миколи II став періодом економічного добробуту Росії. З 1895 по 1913 роки темпи зростання сільськогосподарського виробництва складали у середньому 2%, а темпи зростання промислового виробництва — 4,5% на рік. Видобуток вугілля в Донбасі збільшився з 4,8 млн тонн до 24 млн тонн. Продовжувалось будівництво залізниць, протяжність яких з 44 тис. зросла до 78 тис. кілометрів. За сумарної протяжності доріг Росія перевершувала будь-яку іншу єврейську… європейську державу».

«Заберіть моє життя, візьміть її!»

Хресний хід в Среднеуральском жіночому монастирі розпочався близько 3:00. Перед цим у церкві Святої Трійці, судячи з долинали звідти гортанним криків і періодично повторявшемся «изыди», пройшла профільна для Сергія процедура відчитування — вигнання бісів. «Армія, за мною!» — скомандував отець Сергій, вийшовши з дверей храму. З хоругвами та іконами з ликами царської сім’ї колона рушила по доріжках монастиря.

Ходили недовго, хвилин п’ятнадцять. Хресний хід отця Сергія виявився набагато більш комфортним заходом, ніж багатогодинний хресний хід єпархії. Після нього схиигумен, піднявшись на сходи церкви Святої Трійці і оточивши себе «сімдесятьма незайманими», суцільно черницями, ще півгодини звертався до своєї пастви і журналістам з різними відозвами.

Отець Сергій і його сторонникиЯромир Романів / Znak.com

Своїм шанувальникам він оголосив, що терпів, доки його «розпинали і знімали одягу», але перестав, коли «сказали, щоб я залишив вас, моїх рідних». «Тут, в монастирі, моляться за людей, навіщо ви лізете до нас? Я готовий віддати життя за кожного з вас! А ті, хто країною керують — Путін, патріарх і митрополит Кириллы — ви впевнені, що вони зроблять це? Я зроблю, а вони? Нехай встануть сюди і заявлять, що віддадуть життя за вас!» — майже зірвався на крик Сергій.

Потім переключився на журналістів. «Ви скажіть мені, журналісти, ніж я вам не догодив? Я хочу тільки одного — щоб ви були щасливі, самодостатні, щоб у вас була освіта, медичне обслуговування. Чому ви мене не підтримуєте?» — звернувся до представників ЗМІ Сергій. І тут же сам роз’яснив, у чому йому треба допомогти: «Пандемія, звідки ж пандемія? Немає пандемії, це добровільна згода на домашній арешт! Журналісти, ну чому ви мовчите? Внутрішній людина — це розум і дух. Це ваше минуле, сьогодення і майбутнє. Внутрішній людина — це слово, а слово це ви. Слово це Бог, а Бог — це любов. Шановні журналісти, ви ж світло, подібний Богу. Через вас я хочу донести російському народові і всьому світові, що Хабад — дорога в ад. Без цього світового уряду невже ви, Росія, не самодостатні? Невже у вас талантів немає? Невже вичерпалися російські люди?»

Znak.com

Не обійшлося його виступ без театральних жестів. У черговий раз повернувшись до пропозиції принести себе в жертву Росії, опальний священик раптом перейшов на вимогливий тон: «Заберіть моє життя, візьміть її!» У відповідь розчулені шанувальники тут же почали галасувати так, наче зараз і правда станеться трагедія: «Не треба, батюшка, зачекай ще!»

Закінчилися альтернативні «Царські дні» в монастирі Сергія на дві години раніше єпархіальних, близько 4:00. Віруючі заспешили до трапезної. «Мама, ну нарешті, хоч м’яса тепер поїсти», — заявив привселюдно пробегавший повз мене разом з матір’ю малюк. Поруч обіймалися і вітали один одного з святом» чоловіка. «Богдаша, ти дивися, який став! А чого з тобою, запав?», — занепокоївся несподівано один з обнимавшихся. Богдаша глухим голосом, глитаючи соплі, повідомив: «Прохолов. Від кондиціонера, напевно».

У самого виходу з монастиря на журналістів в масках знову почали галасувати: «Всі хвороби від ваших масок!» Журналісти не піддавалися і масок не знімали.