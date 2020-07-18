В Одесі врятували дельфінів, що застрягли між хвилерізами

На одеському пляжі врятували шістьох дельфінів, які застрягли між хвилерізами. Про це повідомляє місцеве видання Думская.net.

Відзначається, що двоє з застряглих дельфінів — ще малюки. Вони не могли самостійно вибратися більше трьох діб. В результаті їх врятували фахівці інспекцій водної та екології.

Головний тренер дельфінарію «Немо» Олена Колмогорова розповіла, що попереднім планом було зупинити роботу всіх водних атракціонів в цьому районі і зменшити кількість тих, що купаються, щоб тварини заспокоїлися і знайшли вихід самі. Однак цього не сталося.

Дельфіни перебували в шоковому стані і були виснажені.

Відео порятунку тварин: