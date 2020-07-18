За 2 доби на хабарі спіймали 9 чиновників

За 15 і 16 липня поліцейські затримали при отриманні хабарів в різних регіонах України 9 чиновників. Сума хабарів становила від $200 до $1000.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Так, 16 липня на Кіровоградщині затримали одного з начальників відділу управління Держпраці області. Він вимагав 11 тис. грн за те, щоб провести навчання працівників з питань охорони праці та видати їм посвідчення.

У Волинській області голова кваліфікаційної комісії міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту отримав 10 тис. грн хабара за видачу посвідчення торгового судна. Поліцейські при затриманні вилучили у нього ще 43 тис. грн, їх походження будуть з’ясовувати.

16 липня у Львівській та 15 червня у Запорізькій областях оперативники затримали працівників «Укртрансбезопасности». Інспектор на Львівщині отримає 4 тис. грн хабара, інспектор із Запоріжжя — 5 тис.



