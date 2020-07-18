У «Голосі» заявили, що вже півроку збиралися піти в опозицію, але завадив коронавірус

Рішення про перехід партії «Голос» в опозицію було прийнято півроку тому, але його відклали через пандемії коронавіруса.

Про це заявив нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин в ефірі «Україна 24«.

«Насправді, рішення про перехід в опозицію було прийнято ще півроку тому. Але тоді почалася проблема з коронавірусом. В той момент оголошувати про перехід в опозицію — це б виглядало досить непродуктивно», — сказав Юрчишин.

За його словами, партія вирішила перейти в опозицію, так як влада обіцяла нові підходи і що в політиці не буде людей, які підозрюються в корупційних діях, але не стримала обіцянок.

«Складається дивна ситуація, що нам обіцяли посадки корупціонерів, але не посадки в міністерські крісла», — сказав нардеп.

Він уточнив, що зараз ситуація з COVID-19 стабілізувалася і тому партія вирішила зробити оголошення про своє рішення.