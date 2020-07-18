У Рівному 49 працівників дитсадків підтвердили коронавірус

У Рівному серед працівників дитячих садків протестували тисячу чоловік, в результаті чого у 49 співробітників підтвердили коронавірус в різних формах.

Про це повідомила заступниця міського голови Галина Кульчинська.

Працівників тестували за допомогою ІФА-методики.

“З понеділка по четвер включно майже 1000 працівників наших дитсадків здавали кров на ІФА-тести. Маємо результат: з майже 1000 тестів 49 підтвердили наявність імуноглобуліну G, свідчить про або, перенесену раніше хворобу, або приховане носійство вірусу. У дев’яти людей тести показали наявність імуноглобуліну М, що свідчить про наявність в організмі вірусу”, – повідомила вона.

Тих співробітників, у яких виявили антитіла до коронавирусу, до роботи тепер на допустять. Їх перевірять ще з допомогою ПЛР-діагностики.