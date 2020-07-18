Літо триває: синоптик пообіцяла українцям спеку в останній день тижня, що минає

В Україні 19 липня очікується в більшості областей суха і сонячна погода, лише в західних регіонах пройдуть дощі.

Про це повідомила у своєму відеозверненні в Facebook відомий синоптик Наталка Діденко.

«19 липня в Україні в більшості областей погоду буде визначать антициклон. Це поле підвищеного атмосферного явища, тому опадів практично не буде! Буде сонячно, сухо і чудово, але, на жаль, мушу сказати, що на Заході знову і знову дощі, грози, місцями сильні зливи. Під час гроз — шквалисте посилення вітру і навіть град», — повідомила вона.

Температура буде в межах +25 +30 градусів.

«У Києві завтра сухо, сонячно, +28 градусів. Взагалі в межах України +25+30 градусів. На Заході під час дощів буде трохи нижче. На решті території України без істотних опадів», — сказала Діденко.