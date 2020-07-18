«Ми прийшли самі!» У Хабаровську при 30-градусній спеці пройшов багатотисячний мітинг на підтримання кліматичних умов

«Ми прийшли самі!»

У Хабаровську при 30-градусній спеці пройшов багатотисячний мітинг на підтримку Фургала

У Хабаровську сьогодні пройшли наймасовіші за останні вісім днів стихійні мітинг і хода на підтримку губернатора Сергія Фургала, який заарештований за звинуваченням у вбивстві. В акції, яка тривала більше п’яти годин при 30-градусній спеці, брало участь, за різними даними, від 10 до 85 тисяч осіб. Поліція поки не озвучила офіційну цифру чисельності протестувальників.

Мітинг розпочався опівдні біля будівлі уряду Хабаровського краю, потім юрба рушила центральними вулицями міста, скандуючи гасла на підтримку Сергія Фургала.

Місцеві ЗМІ пишуть, що число учасників сьогоднішньої акції було більше, ніж у минулу суботу. Телеграм-канал «Вечірній Хабаровськ» повідомляє про 85-100 тисяч мітингувальників, однак портал Dvnovosti.ru зазначає, що площа Леніна — це 25 тисяч квадратних метрів, а вся юрба розмістилася біля будівлі уряду, значить, реальніше буде цифра від 15 до 30 тисяч чоловік.

Twitter штабу Навального в Хабаровську

Напередодні влади Хабаровського краю виступили з проханням утриматися від відвідування масових заходів, оскільки в регіоні зростає кількість хворих коронавірусом. За їх даними, в Хабаровську зайнято майже 90% ліжкового фонду, призначеного для хворих COVID-19. Близько 60 людей перебувають у вкрай важкому стані.

«У зв’язку з цим просимо вас утриматися від відвідування заходів з великим скупченням людей, неухильно дотримуватися санітарні правила. Нагадуємо, що всі масові акції у період дії обмежень, пов’язаних з коронавірусом, несанкционированы», — йдеться на сайті уряду регіону. З аналогічними застереженнями виступав мер Хабаровська Сергій Кравчук.

На сьогоднішній акції поліція роздавала присутнім медичні маски, а в іншому не втручалася в події.

Вчора мер Хабаровська Сергій Кравчук заявив, що на акції в підтримку губернатора Сергія Фургала люди приходять за гроші. «Останнім часом ми спостерігаємо одних і тих же людей, які, приходячи на цю акцію, вигукують одні й ті ж гасла, ведуть себе неадекватно. Вони вже сьогодні працюють за гроші», — сказав він радіостанції «Ехо Москви».

Сьогодні мітингувальники відповіли Кравчуку — вони зібралися біля мерії і скандували «Ми прийшли самі!».

За даними місцевого штабу опозиціонера Олексія Навального, на мітингу були помічені провокатори, які закликали не виступати проти федеральної влади. У них були гучномовці, а їх мови записувала знімальна група. Акція завершилася через п’ять годин.

Нагадаємо, Сергій Фургал був затриманий вранці 9 липня біля свого будинку в Хабаровську. Він звинувачується в організації вбивств бізнесменів та замаху на вбивство, які були здійснені в 2004-2005 роках. По кримінальній справі затримані ще чотири людини, які, як вважає слідство, складалися з Фургалом в одній ОЗУ. Губернатор не визнав провину.