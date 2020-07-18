Хакерська атака на Twitter: Стало відомо, як зловмисникам вдалося

Хакери, які нещодавно зламали кілька акаунтів знаменитостей в соціальній мережі Twitter, скинули і змінили паролі до 45 акаунтів. Про це 18 липня повідомила прес-служба Twitter.

Зловмисникам вдалося змінити 45 паролів до облікових записів з 130, які вони зламали. Щодо 8 облікових записів також був зроблений ще один крок – завантаження інформації про обліковий запис через інструмент «Your Twitter Data». Жоден з цих 8 акаунтів не був верифікований.

У компанії пояснили, що хакери успішно маніпулювали співробітниками компанії і використовували свої облікові дані для доступу до внутрішніх систем Twitter.

«На даний момент ми знаємо, що вони зверталися до інструментів, доступним лише нашим внутрішнім командам підтримки», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що компанія продовжує судову експертизу всіх облікових записів, щоб підтвердити всі дії, які могли бути зроблені. У Twitter прийшли до висновку, що хакери могли спробувати продати деякі з імен користувачів.

За даними газети The New York Times, за зломом не стояли великі відомі хакерські угруповання — атаку провели четверо молодих хакерів, які раніше не працювали разом. Двоє з них розповіли виданню, що атаку очолював чоловік, який представився як Кирк — хакери наголосили, що його мотиви їм невідомі. Кірк розповідав, що отримав доступ до конфіденційних даних, вивчивши листування співробітників Twitter в Slack.