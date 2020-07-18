Стали відомі подробиці ранкового ДТП в Одеській області

В ДТП в Одеській області, яке сталося сьогодні близько восьмої ранку, загинули чотири однокласника. Хлопці поверталися з відпочинку, повідомляє видання gordonua, посилаючись на інформацію від поліції.

Нагадаємо, трагедія сталася поблизу села Сафяни Ізмаїльського району на трасі Одеса-Рені. Там зіткнулися автомобілі Mitsubishi Outlander і «ВАЗ 2108».

Зіткнення було таким сильним, що не залишило шансів на життя водіїв обох машин, а також пасажирам, які сиділи з ними поруч. Так, в автомобілі Mitsubishi загинули 63-річний водій та його 60-річна дружина, яка сиділа поруч. Троє людей членів їх сім’ї, які перебували на задньому сидінні, отримали травми різного ступеня тяжкості. Причому, один з постраждалих – дворічна дитина. Всіх трьох відвезли в лікарню.

Для людей, які їхали у «Вазі», зіткнення закінчилося ще більш жалюгідно. Там загинули: водій і троє пасажирів. Як стало відомо, всі четверо загиблих чоловіків були жителями Ренійського району — однолітками і однокласниками: їм було по 23 роки. Хлопці поверталися з відпочинку.

Автомобіль Mitsubishi прямував у село Приморське Кілійського району. «ВАЗ» рухався йому назустріч і чомусь водій «ВАЗа» виїхав на зустрічну смугу. Що змусило його виїхати на зустрічну смугу, поки невідомо. Не виключено, що водій задрімав.

Поки нічого не повідомляють і про проби на алкоголь у водіїв.