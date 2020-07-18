КНДР створила власну вакцину від коронавіруса: як працює

Північна Корея оголосила про створення власної вакцини-кандидата від коронавирусной інфекції (COVID-19).

Як повідомляє MBN, розробкою займалися науковці Інституту досліджень медицини та біології КНДР. Вони створили рекомбинантную субодиничну вакцину.

Фактично така вакцина не містить в собі частин коронавіруса, але принцип її дії такий, що вона повинна викликати імунну відповідь, схожий з тим, який виникає у разі зараження COVID-19.

За основу розробки були взяті дані генетичної послідовності шиповидного S-білка з мембрани коронавіруса, який зв’язується з ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) людини в мембранах клітин, таким чином прикріплюючись до клітки.

Учені випробували на тваринах вакцину на предмет безпеки та ефективності, а з початку липня почалися її клінічні випробування.

З урахуванням того, що в КНДР офіційно не зафіксовано жодного випадку захворювання COVID-19, зараз йдуть обговорення, як проводити третій етап клінічних випробувань.