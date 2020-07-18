У «Слуги народу» заявили про провал законопроекту Бужанського про українську мову

Законопроект нардепа від фракції «Слуга народу» Максима Бужанського про державну мову в освітньому процесі не буде виноситися на розгляд Верховної Ради восени.

Про це 17 липня у прямому ефірі «Радіо Свобода» повідомила заступник голови фракції «СН» Євгенія Кравчук.

За словами Кравчук, законопроект №2362 не буде виноситися на розгляд парламенту, оскільки до осені він «втратить свою суть». Вона пояснила це тим, що з 1 вересня російськомовні школи переходять на українську мову і законопроект Бужанського буде вже безглуздим.

На думку заступника голови «СН», рішення про внесення до порядку денного цього законопроекту було помилкою і у нього взагалі не було шансів пройти.

«Крім того, це перше читання. Навіть з точки зору регламенту і процедур він би не був прийнятий. Ми, як комітет (з питань гуманітарної та інформаційної політики) рекомендували його відхилити», — сказала Кравчук.

Вона додала, що законопроект Бужанського дав можливість зайвий раз опонентам партії «подражнити суспільство».