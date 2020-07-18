РФ привела в бойову готовність армії на південно-заході

Війська приведені у вищі ступені бойової готовності, заявили в Міноборони РФ. Там також відзначили, що проінформували іноземних партнерів про цілі раптової перевірки.

Російські війська Західного і Південного військових округів приведені у вищі ступені бойової готовності в рамках раптової перевірки бойової готовності. Про це в суботу, 18 липня, заявив заступник міністра оборони РФ генерал-полковник Олександр Фомін, передає ТАСС.

“В даний час війська приведені у вищі ступені бойової готовності, завершують зосередження в призначених районах і готуються до виконання навчально-бойових завдань”, – уточнив заступник міністра оборони РФ.

Він також повідомив, що Міноборони Росії поінформувало іноземних партнерів про цілі та завдання перевірки бойової готовності військ.

“Міноборони Росії в дусі доброї волі з військово-дипломатичними каналами поінформувало іноземних партнерів про цілі і завданнях заходів, що проводяться в ході раптової перевірки бойової готовності військ”, – сказав Він, відповідаючи на питання журналістів.

Він нагадав, що згідно з рішенням верховного головнокомандувача Збройними Силами РФ Володимира Путіна, з 17 липня проводиться раптова перевірка військ і сил Західного і Південного військових округів, з’єднань Повітряно-десантних військ, а також з’єднань і військових частин морської піхоти Північного, Тихоокеанського, Балтійського, Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

За його словами, об’єднанням, з’єднанням і військовим частинам належить виконати комплекс заходів оперативної і бойової підготовки на 35 полігонах і ділянках місцевості, 17 морських полігонах, “що говорить про великому просторовому розмаху і масштабності раптової перевірки”.

Фомін зазначив, що всього до перевірки залучено близько 150 тис. військовослужбовців, близько 400 літальних апаратів, понад 26 тис. одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, понад 100 кораблів і суден забезпечення.

“Міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу доручив результати дій військ на перевірці врахувати при їх допуск до стратегічному командно-штабному вченню “Кавказ-2020″ (плануються у вересні – ред.)”, – додав Фомін.

У Міноборони також повідомили, що Фомін проведе в понеділок брифінг перед військовими аташе інших країн, де розповість про ході раптової перевірки боєготовності у ЗС РФ.

Нагадаємо, вчора в Росії оголосили позапланову перевірку військ. Повідомлялося, що в ході перевірки проведуть понад півсотні навчань. в яких використовують майже 150 тисяч військових.

В Україні заявили, що за участю НАТО готує відповідь Росії на масштабні навчання.