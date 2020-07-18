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“Укргазбанк” призначив тимчасового керівника замість Кирила Шевченка

18.07.2020

Наглядова рада “Укргазбанку” поклала тимчасове виконання обовязків голови правління банку на члена правління Андрея Кравця. Таке рішення було ухвалено 17 липня у зв’язку з припиненням повноважень голови правління Кирила Шевченка.

Про це йдеться у повідомленні “Укргазбанку” у системі розкриття інформації на фондовому ринку НКЦПФР.

Як зазначається, новопризначений Андрій Кравець протягом останніх 5 років, з квітня 2015 року, обіймав посади члена правління, першого заступника голови правління. У 2006-2007 й 2009-2011 роках він був заступником міністра фінансів, у 2003-2006 роках – директором департаменту зовнішньоекономічного співробітництва НБУ.

Крім цього, він володіє часткою в розмірі 0,000130 відсотків у статутному капіталі банку.

Тоді як його попередник Кирило Шевченко не має такої частки. Зауважимо, на посаді голови правління “Укргазбанку” він 5 років 1 місяць.

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