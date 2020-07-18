Бойкот КВН: команда з Білорусі влаштувала демарш через Криму

Команда КВН з Білорусі Діти Тюрінга прийняла рішення відмовитися від участі у чвертьфіналі Вищої ліги КВН.

Як йдеться в ролику білоруських Квнщиків, вони вирішили не брати участь в турнірі з-за того, що він буде проходити в аннексированном Росією Криму.

Вони підкреслили, що Білорусь дотримується нейтралітету у питанні приналежності півострова, тому потрапити в Крим вони можуть лише через Україну, а це буде складно зробити за пандемії.

У той же час учасники КВК з Білорусі відзначили, що їхати в Крим через Росію не можна. Вони додали, що члени команди мають родичів в Україні, а в’їхати туди після КВН вони вже не змогли б із-за попадання в “чорний список”.

Крім того, учасники команди Діти Тюрінга повідомили, що представляють Білоруський державний університет і він має партнерів серед навчальних закладів України. Тому вони б не хотіли перешкодити цим відносинам” своєю поїздкою в Крим.

Білоруські КВНщики додали, що отримали гарантії повернення у Вищу лігу КВН у наступному сезоні.