Марченко запевняє, що реформи на митниці ідуть за планом

Міністр фінансів Сергій Марченко заявивши, що затримання правоохоронцями співробітників Одеської митниці – “це реформа митниці в дії”, а Мінфін буде продовжувати курс на боротьбу зі “скрутками” і “схемами”.

Про це йдеться у коментарі, наданому “ЕП”.

“Затримання правоохоронцями співробітників Одеської митниці – це реформа митниці в дії. Це виконання задекларованої президентом України Володимиром Зеленським “нульової” толерантності до корупції. Такі затримання були, є і будуть. Міністерство фінансів – партнер правоохоронців. Ми надаватимемо повне і всебічне сприяння у розслідуванні. Далі – рішення за судом”, – зазначив Марченко.

“Якщо ми хочемо очищення одного з найбільш корумпованих за роки незалежності органів держави – ми маємо бути готовими до колосального спротиву. Адже лише за кілька місяців роботи ми вичистили близько 70% податкових “скруток” – орієнтовно 2,5 – 3,5 млрд грн додаткових надходжень ПДВ щомісяця – і це тільки початок ліквідації махінацій з податками”, – розповів міністр.

За його словами, податкова ефективність з ПДВ вперше за півтора роки зросла з 2,65% у квітні цього року до 3,5% у червні.

“Це 9,1 млрд грн додаткових надходжень у порівнянні з минулим роком. Ми не плануємо збавляти темп і будемо продовжувати курс на боротьбу зі “скрутками” і схемами”. Толерувати корупцію ніхто не буде”, – додав голова Мінфіну.