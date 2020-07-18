«Туристи» у Чорнобильській зоні зібрали 200 кг радіоактивного чорниці

Прикордонний наряд відділу «Млачевка» зловили в Чорнобильській зоні відчуження трьох жителів Рівненської області, які збирали радіоактивну чорницю. Про це повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби в Facebook.

Чоловіків анітрохи не бентежив той факт, що радіаційний фон ягід перевищував допустимий майже в два рази. «Туристи» встигли назбирати 200 кг «фонящей» чорниці, перш ніж їх упіймали співробітники Держприкордонслужби. Зібрані ягоди вони збиралися продати нічого не підозрюють громадянам.

«Троє мешканців Рівненщини, які незаконно проникли на радіоактивно забруднену територію з метою збору ягід чорниці. На момент виявлення чоловіки вже встигли зібрати майже 200 кг дикоросів, — розповіли прикордонники. — При допустимому радіаційний фон до 0,3 μSv/h, фон ягід іноді доходив до показника 0,5 μSv/h».

На затриманих склали протоколи за ст. 46-1 Купап «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення». Також прикордонники повідомили в уповноважені органи про виявлення ознак правопорушення за ст. 267-1 КК «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки».