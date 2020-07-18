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Санта Димопулос показала, как подросла ее маленькая дочь

18.07.2020

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Санта Димопулос показала, как подросла ее маленькая дочь София.

В своем Instagram исполнительница опубликовала серию забавных фото и видео, на которых изображена 10-месячная девочка. Так, на фото дочь звездной мамочки с крошечными хвостиками и пышными щечками мило позировала у Санты на руках и в коляске. А на ролике София издает забавные звуки, общаясь с Димопулос.

Для просмотра фото и видео, листайте вправо

Под публикацией Санта поделилась, что ее кроха изменит мир.

Если бы ее не было — ее нужно было придумать! Я знаю, эта девочка изменит мир

поделилась звездная мама

В ответ тронуты подписчики засыпали маленькую Софию комплиментами.

  • Какое милое дитя! Здоровья ей и вам
  • Папина дочка
  • Я влюблена в вашу дочку! Все ее фото и видео просматриваю! Сразу настроение поднимается
  • Сладкая такая
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