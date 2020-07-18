Генсек ООН склав стану найбагатших людей в світі і виявив нерівність

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш склав стан 26 найбагатших людей світу і заявив, що воно дорівнює кількості грошей, яким разом володіє половина населення Землі. Про це він повідомив під час виступу з лекцією в пам’ять про Нельсон Манделі, приуроченої до дня народження борця з апартеїдом. Текст його виступу опублікував сайт фонду Мандели.

«26 найбагатшим людям у світі належить стільки ж благ, скільки половині населення планети», — зазначив генсек ООН. Гутерреш також заявив, що понад 70 відсотків населення планети живе в умовах зростаючої нерівності.

Він уточнив, що нерівність не завжди залежить від кількості матеріальних благ і доходів. На думку генсека ООН, для багатьох людей у світі воно означає дискримінацію за ознакою статі, раси, інвалідності і ряду інших факторів.

Раніше в червні Гутерреш заявив, що світ знаходиться на межі найбільшого за останні 50 років продовольчої кризи. Він закликав уряди всіх країн світу вжити термінових заходів для запобігання згубних наслідків пандемії коронавіруса і забезпечення продовольчої безпеки. За його словами, цілком можливо, що незабаром бідні люди не зможуть дозволити собі навіть основних продуктів харчування.