У МАУ ввели нові обмеження щодо ручної поклажі на рейси до Туреччини та ОАЕ

Керівник авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) Євген Дихне заявив, що влада ОАЕ і Туреччині ввели нові обмеження на перевезення ручної поклажі.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook в суботу, 18 липня.

Зазначено, що тепер ручний багаж не повинен перевищувати 5 кг (раніше було 7 кг), а обсяг повинен бути не більше 40х30х10 див.

Дихне зазначив, що фактично така поклажа може вільно поміститися під переднім кріслом пасажира, додавши, що в планах компанії зараз розширення можливості польотів з урахуванням вимог інших держав.

Він підкреслив, що зараз МАУ має намір розвивати європейські напрямки, хоча всі розуміють, що це можливо тільки при ослабленні карантинних обмежень для України.



Крім того, за словами глави МАУ, з середини липня вже почалася чартерна програма в напрямку Туреччини (Бодрум, Анталія), а з 31 липня планується збільшення кількості рейсів в Стамбул, додавши, що в ОАЕ (Дубай) МАУ вже літали.

А на початку серпня українські авіалінії ” мають намір відновити рейси до Італії (Рим, Мілан, Неаполь) і АзербайджанФФ (Баку), на яких також будуть діяти вищевказані обмеження. Якщо виявиться, що ручна поклажа перевищує розмір або вага, її можна буде безкоштовно здати в багажне відділення.

Євген Дихне порадив заздалегідь зважувати і заміряти ручну поклажу і в разі виявлення великих параметрів або ваги здавати її в багаж на стійці реєстрації або в зоні самообслуговування.

«Завчасна передача дуже важлива – це дозволяє запобігти скупчення людей в зоні посадки, що принципово в наших нових епідеміологічних реаліях», – зазначив він

Загальні вимоги авіакомпанії в ручній поклажі на інших рейсах залишаються незмінними.