Обшуки з приводу розкрадань на будівництві Подільського мосту провели на заводі Порошенко — Портнов

Серед місць, де сьогодні провели правоохоронці за фактом розкрадання коштів при будівництві Подільського мосту в Києві, була «Кузня на Рибальському», яка належить екс-президенту Петру Порошенку.

Про це повідомив в Telegram-каналі юрист Андрій Портнов.

«ЗМІ скромно повідомили, що у справі про розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво Подільського мосту в Києві поліція провела 17 обшуків. Зроблю невелике доповнення. Обшуки пройшли на належній Порошенко Кузні на Рибальському. Саме функціонери Порошенко проходять у справі про розкрадання цих коштів», — написав Андрій Портнов.

Він нагадав, що активи «Кузні на Рибальському» заборонено відчужувати згідно з рішенням суду з квітня місяця.

«І нагадую ще раз, що за нашим позовом активи Кузні на Рибальському Порошенка з квітня цього року заборонено відчужувати за рішенням суду. Навчально-виховні заходи хоч і зі скрипом, але тривають», — уточнив Портнов.