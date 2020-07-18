Як екс-директор київських Мафів Культенко організував бенкет «Слуги народу» – блогер

Скандальну вечірку народних депутатів партії «Слуга народу», яка відбулася 17 липня у клубі, організував заступник голови фракції – Артем Культенко.

Про це розповів блогер Денис Петров у себе в Facebook. Підставою для такого бенкету послужив початок довгоочікуваних канікул народних обранців.

Відео вечірки опублікував у себе на ТГ-каналі Михайло Добкін і при цьому додав: «Сука, до сліз!».

Це ж відео прокоментував народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа: «Слуги народу» святкують залишене за собою попелище. Країну проебали. Поставлені завдання кураторів виконали. Коли все в злиднях хворобах і війну — можна і гульнути!», — написав канал Ківа.

Денис Петрову з достовірних джерел стало відомо, що вибираючи виконавців для свята, наполіг саме на Серьозі – Артем Культенко.

«Важливо те, що домовлявся за цю вечірку – сам Культенко. У організаторів були різні пропозиції по виконавцям, наприклад, пропонували Монатіка, але саме Культенко жорстко наполіг запросити Серьогу з його улюбленою композицією «Чорний бумер», яка для нього звучить буквально як Гімн», — розповідає блогер. Денис Петров зауважив також, що «справедливості заради, дивлячись на відео, яке опублікував Михайло Добкін, відривалися нардепи настільки яскраво, як нещодавно Тищенко виконаємо свій гучний танець».

Блогер у своєму пості розповідає, хто такий Артем Культенко і чим він відомий неширокою публіці. Насправді, народний депутат від «Слуги народу» Культенко є «смотрящим» від заступника голови Офісу Президента Трофімова.

«Артем Культенко взагалі цікава і скандальна особистість. Свій трудовий шлях народний депутат від «Слуги народу» починав з директора київських Мафів з продажу сигарет у нині чинного народного депутата, теж колеги по партії, Андрія Холодова. Нині ж у політичних колах говорять, що він – смотрящий від першого заступника голови Офісу Президента Сергія Трофімова, відповідального за збір «чорної каси» партії. Цей «Мафіозі» розпиляв навпіл з Дубинським Київську область, і стриже зі своїх 50% території баблишко», — упевнений Петров.

Блогер розповів, що для так званого «збирання грошей» у Культенко є власне бандформування поз назвою «потапики».

«Пам’ятайте гучну стрілянину в Броварах? Так от, як стверджують журналісти «Вістей», причиною перестрілки стали розборки між ОЗУ «Потапов» з Києва та Денисом Броварським. Перші працювали на ринку перевезень легально, а другі намагалися перехопити бізнес. Так ось, цих самих «потапиков» курує саме Культенко, а оскільки пациків стріляли саме за його фінансові інтереси, то і нагнули по повній лише тих, кого надіслав туди Броварський. У нього виявилися не настільки потужні плечі в правоохоронних органах, як у Культенко», — уточнює він.

Резюмуючи, Денис Петров пише, що Культенко також відповідає в партії «Слуга народу» за зв’язки з іншими, навіть опозиційними політсилами.

«А ще, цей організатор бенкету під час чуми для «Слуги народу», працює «зв’язковим» з партією ОПЗЖ, а також був помічений у компанії «Європейської Солідарності» і її лідером-натхненником Порошенко. По ходу, у цього хлопця зовсім немає ніяких ідеологічних і моральних принципів. А що, не вічно ж бути на побігеньках у нардепа Холодова і займатися кришуванням Мафів, які продають сигарети. Хлопець вирішив рости і навіть менеджерить в шоубізі. Що ж, далеко піде…», — резюмував блогер.