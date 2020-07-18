У Мінфіні розповіли, що буде з субсидіями в наступному році

У Кабміні розповіли, мають намір скорочувати фінансування субсидій в наступному, 2021 році.

Про це в четвер, 16 липня, розповів міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами чиновника, Кабмін не планує скорочувати субсидії в 2021 році. На даний момент передбачається, що на них у наступному році виділять стільки ж коштів, скільки і в поточному.

Сергій Марченко зазначив, що скорочення субсидій не планується, незважаючи на те, що тариф на опалення буде знижений і ще більше домогосподарств вийдуть з категорії незахищених.

«Тому на даному етапі ми припускаємо такий же обсяг (субсидій, — ред.), як і на цей рік», — зазначив Марченко.

Він також висловив впевненість, що бюджет-2021 закладуть достатньо коштів на субсидії на житлово-комунальні послуги.