Зеленський нагородив свого попередника орденом

Президент України Володимир Зеленський нагородив свого попередника, колишнього главу держави Леоніда Кравчука орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Крім того, в указі президента №277 від 16 липня нагороди призначені цілого ряду українських політиків, які мали відношення до проголошення Декларації про державний суверенітет України.

Як зазначено в указі президента, відзнаки вручаються «за значний особистий внесок у справу створення та побудови незалежної Української держави, активну громадсько-політичну діяльність». Зокрема, орденом Свободи нагороджено депутат І, ІІ та IV скликань Верховної Ради Микола Поровський і Анатолій Матвієнко (другий — посмертно). Крім того, орденом «За заслуги» I ступеня нагороджений Олександр Барабаш, а орден «За заслуги» III ступеня дістався Мирославу Мотюку, депутатам першого скликання парламенту.

У свою чергу, Кравчук дорікнув народних депутатів Верховної Ради дев’ятого скликання з-за їх поведінки і відсутність політичної культури відносин.