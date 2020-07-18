Повінь – зміна системи

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Ученые нашли причину мощных землетрясений на Земле

18.07.2020

Возможным виновником является Солнце.

Солнце может являться главным виновником мощных землетрясений, происходящих на поверхности Земли. Соответствующие выводы сделаны итальянскими учеными из INGV и Университета Базиликаты.

В рамках своей работы ее авторы провели анализ данных об активности Солнца, которая фиксировалась посредством аппарата SOHO. Кроме того, принимались в учет сведения о землетрясениях магнитудой свыше 5,6. В итоге удалось выяснить, что наиболее серьезны содрогания почвы по времени коррелировали с повышенным выбросом протонов на фоне солнечной активности. Ученые указали, что статистическая вероятность того, что такая взаимосвязь является совпадением, крайне незначительна.

Астрономы допускают, что при столкновении с земным магнитным полем протоны Солнца становятся причиной глобальных электромагнитных колебаний, формирующих импульсы, способные влечь за собой деформацию кварца в коре планеты. В конечном итоге это выливается в дестабилизацию разломов с последующими землетрясениями.

Фото: pixabay.com

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