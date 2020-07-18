У Дніпрі чоловік жорстоко побив пасажирку маршрутки, у якій виник конфлікт з пенсионерками

У Дніпрі стався справжній треш в маршрутному автобусі № 101А. Дівчина, очевидно прагне дотримуватися Моз рекомендацію про дотримання соціальної дистанції, заплатила за два місця в автобусі, щоб поруч ніхто не сидів.

Однак це викликало агресію двох пенсіонерок (пізніше до них приєднався і чоловік). В результаті дівчину побили, розірвали на неї футболку і буквально викинули з маршрутки.

Справедливості заради деякі очевидці зазначили, що пасажирку вирішили висадити, оскільки вона здалася пенсіонеркам нетверезою.

За інформацією ресурсу Інформатор.Дніпро, все почалося зі словесної перепалки, проте потім пенсіонерки «увійшли в раж» — почали плювати на неї і матюкатися. Через якийсь час за них вирішив «заступитися» чоловік, який він тричі (!) вдарив дівчину, від чого чого вона вдарилася об поруччя і скло головою. Після цього вже «бабусі» виштовхали постраждалу з автобуса, порвавши їй футболку.

«Водій і інші пасажири не втрутилися. Поліцію на місце не викликали», — зазначає видання.

Відео виклали в міській паблік «Х@вий Дніпро»