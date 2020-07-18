Українська поліція отримала новітню систему розшуку автомобілів «Гарпун»

В Україні стаціонарні пости поліції стали оснащуватися новою спеціальною системою «Гарпун», яка за допомогою камер знаходить автомобілі, оголошені в угоні або якими володіють боржники. Правда, поки ця система є тільки у Дніпропетровській області.

Першим в Україні систему пошуку розшукуваних автомобілів «Гарпун» отримав пост поліції біля селища Солоне.

Система порівнює номери проїжджаючих машин з номерами транспортних засобів, що перебувають у розшуку або якими володіють боржники. Якщо номери співпадають, система дає сигнал і поліцейські зупиняють підозрілий автомобіль.

Разом із співробітниками поліції на посту біля селища Солоне чергують працівники виконавчої служби. Вони підключаються, коли машину зупиняють за системою «Гарпун».

Повз «Гарпуна» не зможе проїхати жоден автомобіль, який шукає українська поліція або виконавча служба. У всякому разі, так вважають самі правоохоронці.