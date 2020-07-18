Нідерланди почали розслідувати, чому перед катастрофою MH17 Росія закрила свій повітряний простір

Нідерланди почали нове розслідування у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році. Проте, Російська Федерація намагається використовувати його для пропаганди.

Про це РБК-Україна повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Вчора російські ЗМІ поширили інформацію про початок розслідування нібито проти України для з’ясування, чому Київ не закрив повітряний простір над Донбасом після початку бойових дій. Єнін назвав цю інформацію російською пропагандою і зазначив, що розслідування стосується саме дій Росії напередодні катастрофи.

«Росія як тоді, так і зараз не може пояснити, чому вона закрила свій повітряний простір поблизу українсько-російського кордону в районі Донбасу саме з 00.00 17 липня 2014 року. Саме після того, як російський «БУК» перетнув кордон і за кілька годин до збиття цим «Буком» малайзійського Боїнга», — пояснив Єнін.