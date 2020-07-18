Борислав Береза: «Для України почало відкриватися вікно можливостей по Криму і Донбасу, готуємося»

Народні хвилювання на російському Близькому Сході — це сигнал того, що незабаром РФ піде з Донбасу та Криму. Таку думку висловив Борислав Береза.

Далекий Схід Росії лихоманить від народних хвилювань. Уже восьмий день поспіль там проходять багатотисячні акції протесту. І це добра новина для України.

Протести в російському Хабаровську прокоментував у Facebook колишній депутат Верховної Ради Борислав Береза.

«Будь-які протести в РФ вигідні Україні з тієї причини, що послаблюють влада в РФ, руйнують эфэсбешную диктатуру Путіна і наближають кінець фінансування Кремлем війни проти України», — написав Береза.

Він зазначив, що протести в РФ пов’язані з серйозними економічними проблемами, зубожінням населення і втомою від незмінних влади.

«Корупційна диктатура Путіна могла існувати лише за умови, що він закидав регіони грошима. Це був негласний паритетний договір між владою і суспільством. Достаток в обмін на часткове обмеження прав і свобод громадян РФ», — розповів екс-депутат.

Він констатував, що сьогодні це негласна угода припинила свою дію. Посприяли цьому, на його думку, санкції США, коронакризис, падіння цін на енергоресурси.

Як підсумок, завалювати грошима регіони Кремль вже не в змозі. А «закручування гайок» тільки ще дужче розлютило народи РФ.

Береза впевнений, що надалі ситуація для Кремля буде тільки погіршуватися, а протестні настрої зростати аж до краху режиму Володимира Путіна.

Він підкреслив, що для України відкривається вікно можливостей щодо повернення собі Криму і Донбасу. І до цього треба починати готуватися вже зараз.

«Це може відбутися в будь-який момент. І до цього треба бути готовими. Нагадую, як грюкнувся СРСР, чия фінансова і військова міць були тоді на порядок вище, ніж зараз у РФ. Путінська імперія йде по тому ж вектору. Імперії руйнуються. Це безперечний закон історії. І ця імперія розвалиться», — запевнив колишній нардеп.

Хабаровськ, на його думку, є «першим дзвіночком» швидкого краху режиму.