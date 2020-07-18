Автомеханики рассказали, поломка каких систем вредит мощности двигателя

Эксперты говорят, что при обнаружении неполадок с двигателем в первую очередь следует провести осмотр топливного насоса и фильтра.

Если давление понижено, то решить проблему можно путем очистки магистрали или замены деталей. Другой причиной падения тяги можно назвать поломку датчика положения коленвала.

Последний может отправлять сигнал о подаче топлива слишком поздно, из-за чего не возникает зажигание. Нужно убедиться, правильная ли величина зазора между зубчатым венцом и сенсором, а при необходимости восстановить контакт. Аналогичная ситуация наблюдается при засорении форсунок, которые нужно проверить в автомастерской.

Наконец, неисправная работа дроссельной заслонки может снижать поступление воздуха. Эта проблема определяется просто: обороты двигателя не падают ниже полутора тысяч.

Поэтому элемент конструкции нужно почистить и подключить ко всей цепи. Менее распространенным является дефект клапанного механизма: механики рекомендуют отрегулировать зазоры, сняв головку блока и осмотрев пружины.