Темна справа: з ветерана АТО «Пуми» зняли електронний браслет

Суд зняв електронний браслет і всі зобов’язання з підозрюваної у замаху на бізнесмена з Івано-Франківської області Михайла Чекурака учасниці АТО Інни Грищенко (позивний «Пума»). Про це УНН заявив адвокат Віталій Ковальчук.

Нагадаємо, в квітні Печерський суд Києва залишив під вартою ветерана Владислава Грищенка (позивний «Буча»), також підозрюваного в замаху на бізнесмена. Тоді ж було вирішено продовжити термін попереднього розслідування по справі замаху.

Перед цим адвокат з посиланням на дані судово-медичної експертизи заявив, що 61-річний Михайло Чекурак помер з природних причин.